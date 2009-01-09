به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته دوازدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎‌های کشور به دلیل تداخل با تاسوعا و عاشورای حسینی روز چهارشنبه برگزار نشد.

6 دیدار این هفته فردا برگزار می شود تا پس از آن تیم‌های شرکت کننده در پیکارهای بسکتبال خود را برای برگزاری هفته پایانی نیم فصل نخست مسابقات آماده کنند.

در این هفته از رقابت‌های بسکتبال باشگاه‌های کشور تیم صبامهر که با پیروزی 75 بر 73 مقابل تراکتورسازی کردستان در دیدار معوقه هفته اول به صدر جدول رده بندی صعود کرد، با قرعه استراحت روبرو است. این بهترین فرصت برای شاگردان مصطفی هاشمی است تا با تصاحب هر 2 امتیاز دیدار مقابل ذوب آهم اصفهان به صدر جدول بازگردند. البته به طور حتم اصفهانی‌ها برای دست‌یابی به هفتمین پیروزی این فصل خود و بهبود جایگاه چهارمی به راحتی تسلیم بسکتبالیست‌های مهرام نمی شوند.

دیگر مدعی این فصل از رقابت‌های بسکتبال هم فردا در خانه حریف به میدان خواهد رفت با این تفاوت که ماهشهری‌ها برای کسب پیروزی کار به مراتب راحت‌تری در پیش دارند. تیم میانه نشین لوله a.s شیراز اگرچه روند خوبی را طی هفته‌های گذشته سپری کرده است اما نمی تواند مانع از تصاحب پیروزی تیمی شود که تا هفته گذشته تنها تیم بدون باخت لیگ بوده است.

تنها تیم بدون برد فصل جاری مسابقات باشگاهی بسکتبال فردا در خانه گرگانی‌ها به میدان می رود. شهرداری گرگان اگرچه ازجمله تیم‌های متزلزل در لیگ 87 است اما حداقل در تقابل با تیم ته جدولی هیئت بسکتبال خراسان رضوی می تواند به عنوان یک مدعی به میدان رود.

بسکتبالیست های کردستان که با وجود باخت مقابل صبامهر از دو پله در جدول رده بندی صعود کردند دیدار مقابل تیم دهم لیگ را بهترین فرصت برای بهبود موقعیت خود قلمداد می کنند. آنها برای رسیدن به این هدف خود باید هشتمین شکست را به شهرکردی ها تحمیل کنند.

بیم بابل نیز دهمین دیدار خود را مقابل هیئت بسکتبال لنگرود برگزار خواهد کرد. بازیکنان بابل میزبانی بی دغدغه در این دیدار هستند که می توانند از حالا خود را پیروز میدان بدانند. همچنین تیم‌های دانشگاه آزاد و آرارات نیز برگزارکننده تنها دیدار تهران هستند.

برنامه بازی‌های هفته دوازدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به این شرح است:

* دانشگاه آزاد تهران - آرارات تهران

* ذوب آهن اصفهان - مهرام تهران

* لوله a.s شیراز - پتروشیمی بندرامام

* شهرداری گرگان - هیئت بسکتبال خراسان رضوی

* تراکتورسازی کردستان - هیئت بسکتبال شهرکرد

* بیم بابل - هیئت بسکتبال لنگرود

جدول رده بندی 13 تیم شرکت کننده دراین رقابت ها به این شرح است:

1- صبامهر تهران (20 امتیاز)

2- مهرام تهران (18 امتیاز)

3- پتروشیمی بندرامام (17 امتیاز)

4- ذوب آهن اصفهان (16 امتیاز)

5- تراکتورسازی کردستان (16متیاز)

6- لوله a.s شیراز (15 امتیاز)

7- آرارات تهران (15 امتیاز)

8- بیم بابل (14 امتیاز)

9- شهرداری گرگان (14 امتیاز)

10- هیئت بسکتبال شهرکرد (13 امتیاز)

11- دانشگاه آزاد تهران (12 امتیاز)

12- هیئت بسکتبال لنگرود (12 امتیاز)

13- هیئت بسکتبال خراسان رضوی (10 امتیاز)