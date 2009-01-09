امسال 619 یادواره در استان گیلان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سرهنگ هوشنگ متقیان در یادواره شهدای دیودره اظهار داشت: این تعداد یادواره به صورت روستایی، شهرستانی، تخصصی و قشری برگزار شده است.

وی همچنین از برگزاری یادواره شهدای تخریبچی در استان خبر داد و افزود: این یادواره بصورت تخصصی در بهمن ماه جاری در رشت برگزار می شود.

متقیان با تاکید بر توجه مسئولان نسبت به تداوم و استمرار یادواره های شهدا گفت: زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت و ترویج آن در بین نسل جوان از مهمترین اهداف برگزاری یادواره های شهدا است.

وی با بیان اینکه بالاترین نیکی در عالم از دست دادن جان در راه خدا است، افزود: همه خوبیها، ارزشها و آنچه که از آن به نیکی یاد می شود به واسطه ریخته شدن خونیست که در راه خدا بوده است.

متقیان با اشاره به اینکه شهدا نیازمند مجلس یادبود و ترحیم ما نیستند، اظهار داشت: آنان برای ما مجلس ترحیم می گذارند تا یادآوری کنند که این دنیا فانیست و ما برای هدف بزرگی آفریده شده ایم و این یکی از پیامهای یادواره هاست.

این مسئول بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تاکید کرد و افزود: با توجه به ترفندهای مختلف معاندان علیه انقلاب و نظام و ارزشهای متعالی آن گسترش فرهنگ ایثار و شهادت جامعه اسلامی را برابر این توطئه‌ها بیمه می‌کند.

متقیان ادامه داد: همه مسئولان و دست اندرکاران ذیربط و آحاد مختلف مردم باید در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان یکی از ارزشهای غرورآفرین انقلاب احساس مسئولیت کنند.

استان گیلان هشت هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.