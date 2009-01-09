ابلاغ بخشنامه "پارتی بازی ممنوع" به مراکز معاینه فنی خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال استمرار استقبال شهروندان از انجام معاینه فنی خودروهایشان که موجب ایجاد صف های طولانی به منظور ورود به مراکزمعاینه فنی شده، مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران با صدوربخشنامه ای خطاب به مدیران این مراکز در خصوص انتظار و توقع نادرست برخی مراجعه کنندگان در خصوص دریافت برگ معاینه فنی بدون ایستادن در صف هشدار داد.

مهندس وحید نوروزی در این دستورالعمل این اقدام را موجب بی احترامی و نارضایتی شهروندانی که در صف ایستاده اند، دانست و تصریح کرد: هیچ مراجعه کننده ای حق ندارد با انتساب خود به ارگانها و دستگاههای دولتی و نیز شهرداری و با تضییع حق دیگران بدون نوبت به سالن معاینه فنی خودرو راه پیدا کند.

براساس این گزارش دراین بخشنامه با تاکید بررعایت نوبت شهروندان ازسوی کارکنان مراکزمعاینه فنی به عنوان مسئولیتی شرعی ،اخلاقی و اداری آمده است: هرگونه توصیه از هر مقام مسئولی برای انجام معاینه فنی خارج از نوبت تحت هیچ شرایط پذیرفته نیست و هر مرکزی که چنین توصیه ای را بپذیرد مدیر آن مرکز می بایست پاسخگو باشد.

این گزارش می افزاید مدیر عامل معاینه فنی در پایان دستور العمل صادره آورده است: موکدا به همکاران خود در مراکز معاینه فنی اعلام می کنم در صورتی که در هر مرکزی گزارش شود فردی با هر ترفندی خارج از نوبت وارد سالن معاینه فنی شده، آن روز پایان کار فردی خواهد بود که این امکان را ایجاد کرده و لذا از تک تک همکارانم انتظار دارم با دقت وظیفه خود را انجام داده و مقررات را رعایت کنند.