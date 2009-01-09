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۲۰ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۳۱

اختصاصی مهر /

بررسی ایجاد آزمایشگاه مرکزی در دانشگاههای بزرگ توسط معاون رئیس جمهور

بررسی ایجاد آزمایشگاه مرکزی در دانشگاههای بزرگ توسط معاون رئیس جمهور

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درخواست هیئت رئیسه دانشگاه علم و صنعت ایران مبنی بر تاسیس آزمایشگاه مرکزی در دانشگاههای بزرگ را بررسی می کند.

سعید جبل عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: به معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری پیشنهاد شد بر اساس ماموریتهای تحقیقاتی که دانشگاههای بزرگ دارند آزمایشگاههای مرکزی در آنها تاسیس و تجهیز شوند که این آزمایشگاهها قابل استفاده برای سایر دانشگاهها نیز باشند.

وی افزود: پیشنهاد دانشگاه علم و صنعت ایران در زمینه تاسیس و تجهیز آزمایشگاه مرکزی در دانشگاههای بزرگ این است که این کار از طریق مشارکت وزارتخانه ها صورت گیرد زیرا وزارتخانه ها منابع مالی زیادی در دست دارند و نمی توان این آزمایشگاهها را از طریق بودجه محدود دانشگاهها تاسیس و تجهیز کرد.

لایحه یا تفاهم نامه برای تاسیس آزمایشگاه مرکزی در دانشگاههای بزرگ

رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران به مهر گفت: احتمالا لایحه ای برای تاسیس آزمایشگاه مرکزی در دانشگاههای بزرگ تدوین شود یا این آزمایشگاهها از طریق تفاهم نامه ای که بین دانشگاهها و وزارتخانه ها منعقد می شود راه اندازی شوند.

رایزنی معاون رئیس جمهور با وزرا درباره زیرساخت دانشگاهها 

جبل عاملی درباره محور دیگر مورد بحث میان هیئت رئیسه دانشگاه علم و صنعت ایران و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری گفت: بحث مشکلات زیرساختی دانشگاهها با معاون رئیس جمهور مطرح شد. به خصوص دانشگاههای قدیمی و بزرگ که زیرساخت هایشان قدیمی است و هم به لحاظ ساختمانها و فضای فیزیکی و هم به لحاظ تجهیزات آزمایشگاهی باید شرایط بهتری داشته باشند.

وی افزود: مقرر شد معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موضوع مشکلات زیرساختهای دانشگاهها را با وزرایی که می توانند برای بهبود زیرساختها کمک کنند، مطرح کند.

کد مطلب 813230

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