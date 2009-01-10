جلد چهارم نهج الذکر منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، کتاب نهج الذکر با نظمی نوین، آسان و درآمدها و تحلیل هایی کارآمد در چهار جلد به جامعه فرهیختگان و تشنگان معارف زلال اسلامی ارائه شده است.



در این کتاب افزون بر تبیین مسائل کلی مربوط به یاد خدا، درباره 10 عنوان از بارزترین مصادیق "ذکر" در قرآن و احادیث اهل بیت(ع) به تفصیل، مطالبی ارائه شده است. این اذکار بسمله، تسبیح، تحمید، تهلیل، تکبیر، حوقله، استثناء، استعاذه، استغفار و صلوات بر پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) است.



این مجموعه از ویژگی‌های متفاوتی برخوردار است؛ آنچه در پی می آید بررسی ویژگی های این مجموعه است.



احادیثی که از خاندان پیامبر روایت شده است، در واقع حدیث پیامبر خدایند. به همین دلیل، در این کتاب از همه احادیث روایت شده از پیامبر و خاندان او، یکسان بهره گرفته شده است.



همه روایات مربوط به هرموضوع از منابع گوناگون شیعه و اهل سنت، استخراج و کامل ترین، موثق‌ترین و کهن‌ترین آنها گزینش شده است. از دعاها نیز، جز در مواردی اندک، تنها از ادعیه‌ای که مستند به پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) است بهره گرفته شده است.



از آوردن روایات تکراری اجتناب شده است، جز در مواردی که نکته مهمی در تفاوت واژه ها و اصطلاحات نهفته بوده است یا در مواردی که متن حدیث در متون شیعه و اهل سنت تفاوت داشته است یا آنجا که متن حدیث بیش از یک سطر نبوده و مربوط به دو باب بوده است.



در مواردی که متن های رسیده از پیامبر خدا و امامان متعدد بوده، حدیث پیامبر در متن و نشانی روایات ائمه با ذکر عنوان و منبع در پانوشت آمده است؛ مگر آنکه حدیث آنان نکته تازه ای داشته باشد که در این صورت آن حدیث در متن آورده می شود.



هرگاه دسترسی به منابع اولیه ممکن باشد، حدیث به طور مستقیم از آنها نقل می شود. آنگاه، نشانی "بحار الانوار" (در احادیث شیعه) و "کنز العمال"(در احادیث اهل سنت) به عنوان دو منبع اساسی و جامع حدیث شیعه و اهل سنت، افزوده می شود.



جلد اول این کتاب در دو بخش با عناوین استغفار (آمرزش خواهی از خدا) و صلوات فرستادن بر پیامبر(ص) و خاندان او بر دیگر پیامبران تدوین شده است. ازفصل های بخش استغفار می‌توان به حقیقت آمرزش خواهی، تشویق به آمرزش خواهی و برحذر داشتن از وانهادن آن، ویژگی های آمرزش خواهی، برکت های آمرزش خواهی، اوقات مناسب برای آمرزش خواهی، عبادت هایی که سزاوار است در آنها طلب آمرزش کرد، آمرزش خواهی برای دیگران و آمرزش خواهی های رسیده از پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) اشاره کرد.



در گزیده ای از بخش صلوات با عنوان "صلوات های رسیده از امام صادق(ع)" آمده است: "ارزش درود فرستادن بر پیامبر و خاندان او پس از نماز عصر روز جمعه این است که چون روز رستاخیز شود، خدای متعال، روزها را زنده می گرداند و جمعه را پیشاپیش آنها می فرستد و او بر در بهشت می ایستد و دیگر روزها در پس او و برای هرکس که در آن، بیشتر بر محمد و خاندان محمد، درود فرستاده است، شفاعت می کند.»



جلد چهارم از مجموعه چهار جلدی نهج الذکر تالیف محمد محمدی ری شهری با ترجمه حمید رضا شیخی و با همکاری رسول افقی در 608 صفحه و با شمارگان 1000 نسخه از سوی موسسه فرهنگی دارالحدیث منتشر شده است.