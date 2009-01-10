داریوش بابائیان مجری طرح "پرانتز باز" با اشاره به اینکه لوکیشن اصلی مجموعه انتخاب شده به خبرنگار مهر گفت: محل ضبط این کار در خیابان کارگر جنوبی قرار دارد و گروهی 12 نفری به سرپرستی محسن نوروزی مشغول بازسازی و آماده کردن آن برای تصویربرداری هستند.
وی ادامه داد: این محل ساختمانی قدیمی و بزرگ است که تبدیل به هتلی به عنوان لوکیشن اصلی مجموعه "پرانتز باز" خواهد شد. داستان این مجموعه در هتلهایی میگذرد که ورود میهمانان تازه سرآغاز اتفاقهایی جدید در آن خواهد بود.
بابائیان در مورد انتخاب بازیگران گفت: گروهی از بازیگران سینما و تلویزیون در مجموعه بازی میکنند و غیر از بازیگران ثابت، هر اپیزود بازیگری تازه خواهد داشت که در میان آنان از بازیگران حرفهای تئاتر استفاده خواهیم کرد.
مجری طرح مجموعه تلویزیونی "پرانتز باز" در پایان گفت: اهمیت این مجموعه برای آقای پوراحمد بسیار بالاست و وی در نظر دارد آن را در حد "قصههای مجید" و "سرنخ" تبدیل به اثری ماندگار کند.
فیلمنامه مجموعه را اصغر عبداللهی و پوراحمد نوشتهاند. احسان بیگلری دستیار اول کارگردان و فهیمه ساعی و علیرضا رفیعی اعضای گروه تولید هستند. "پرانتز باز" به سفارش سیمافیلم برای شبکه تهران ساخته میشود.
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