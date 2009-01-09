به گزارش خبرنگار مهر، با قطعی شدن عوامل پشت دوربین، این فیلم که با حمایت بنیاد سینمایی فارابی تولید می‌شود به زودی مقابل دوربین می‌رود. داستان فیلم در آبان 57 می‌گذرد که پنج گروه قصد دارند با آخرین پرواز از ایران خارج شوند. اما اتفاق‌هایی می‌افتد که سرنوشت آنها را تغییر می‌دهد.

رافعی فیلم‌های "راز مینا"، " پروانه"، "آفتاب بر همه یکسان می‌تابد" و "تولدی دیگر" را در کارنامه دارد و عوامل "کیمیا و خاک" او عبارتند از نویسنده: رافعی و بهرام صحیحی، فیلمبردار: محمد آلادپوش، طراح صحنه و لباس: اصغر نژادایمانی، تدوینگر: نازنین مفخم، طراح چهره‌پردازی: محمد قومی، صدابردار: عباس رستگارپور، عکاس: مجید صباغ‌بهروز و مدیر تولید: مرتضی متولی.