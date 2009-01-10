استعفای رئیس ناسا / معرفی جانشینان احتمالی مایکل گریفین

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان ناسا به همراه دیگر مقامات سیاسی دوره ریاست جمهوری جورج بوش استعفا نامه خود را تسلیم کرده و به احتمال زیاد با این استعفا موافقت خواهد شد.

بر همین اساس سئوالهای فراوانی مبنی بر شخص جانشین گریفین، زمان تصمیم گیری درباره بازنشستگی شاتل های ناسا در سال 2010، تسریع زمان تکمیل شاتل جدید و رفع مشکل راکت آرس یک در میان مجامع علمی- فضایی مطرح شده است.

یکی از افرادی که احتمال انتخاب وی به عنوان جانشین گریفین بسیار بالا اعلام شده است، چارلز بولدن یکی از فضانوردان پیشین سازمان ناسا که در مدت فعالیت خود 4 ماموریت فضایی را به اتمام رسانده است، خواهد بود. وی از سال 1992 و به مدت 2 سال در مقام معاون قائم مقام سازمان ناسا بوده و در سال 2002 برای دستیابی به قائم مقامی این سازمان کاندیدا شد. در صورت انتخاب بولدن برای این سمت، وی اولین آفریقایی- آمریکایی خواهد بود که به مقام ریاست سازمان فضایی آمریکا نائل آمده است.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، از دیگر افرادی که احتمال انتخاب آنها وجود خواهد داشت می توان به سالی راید فیزیکدان و اولین زن فضانورد آمریکایی، آلن استرن دانشمند نجومی و مدیر علمی سازمان ناسا، وس هانترس مدیر علمی سازمان ناسا در سالهای 1992 تا 1998 و اسکات هابارد رهبر ماموریت ناسا در سیاره ماه اشاره کرد.

با این حال منتقدان افراد موجود در این لیست احتمالی را مناسب جانشینی ریاست اسبق ناسا ندانسته و اکثر آنها را افرادی می دانند که تنها در سخنوری و انتقاد از سیاستهای اقتصادی سازمان ناسا تبحر دارند.

در این شرایط سرنوشت رئیس جدید سازمان فضایی آمریکا که ریاست یکی بحرانی ترین و سخت ترین دوره های این سازمان را به عهده خواهد داشت، همچنان نامشخص باقی مانده است.