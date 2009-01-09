آبدهی رودخانه های مازندران در سال جاری کاهش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله واحد پیش از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از مراحل ساخت سد گلورد نکا میزان کاهش آبدهی رودخانه ها را نسبت به مدت مشابه سال قبل و دوره شاخص به ترتیب 9 و30 درصد عنوان کرد.
وی افزود: این درحالی است که میزان بارندگی در سه ماهه اخیر با 253 میلیمتر، نسبت به دوره مشابه سال قبل و دوره شاخص به ترتیب 37 و25 درصد افزایش داشته است.
وی گفت: تاکنون 45 درصد مخزن سدهای دردست بهره برداری مازندران به حجم 84 میلیون مترمکعب آبگیری شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 20 درصد کاهش نشان می دهد.
واحد افزود: جهت تامین آب زراعی امسال آبگیری سدها و آب بندها قبل از موعد مقرر شروع شد به طوریکه 40 درصد از 706 نقطه آب بندانهای مازندران به حجم 146 میلیون مترمکعب آبگیری شد که این رقم در مقایسه بامدت مشابه سال قبل 15 درصد افزایش نشان می دهد.
وی با اشاره به کاهش روان آب رودخانه های مازندران از کشاورزان خواست هرچه سریعتر نسبت به شخم و شیار زمستانه و آماده سازی سردهنه و انهار زراعی اقدام و نسبت به آبگیری آب بندهای آبگیری شده، تمهیدات مناسب اتخاذ نمایند.
