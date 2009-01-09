گشایش اعتبار اسنادی مدت دار یک ساله در مناطق آزاد امکان پذیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر نمایندگی تام الاختیار وزارت بازرگانی در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حسین سلطانی نیا گفت: به دنبال تصمیمات کمیته امور بانکی طرح ملی ساماندهی روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی ج.ا.ا در حوزه خلیج فارس، گشایش اعتبار اسنادی مدت دار یکساله واردات کالا به مقصد کلیه مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای مستقر در مناطق مذکور و همچنین از طریق بانکهای سرزمین اصلی امکان پذیر شد.

نماینده تام الاختیار وزیر بازرگانی در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: موضوع فوق طی بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. براساس بخشنامه بانک مرکزی، اولویت در افتتاح اعتبارات اسنادی با ورود کالاهای سرمایه ای، تولیدی و واسطه ای به مناطق آزاد کشور خواهد بود.

وی تصریح کرد: تسهیلات جدید گشایش اعتبار اسنادی برای کلیه سرمایه گذاران، بازرگانان، صاحبان صنایع و بنگاههای اقتصادی مستقر در مناطق آزاد کشورمان امکان تسریع در اجرای پروژه ها و تجهیز آنها با هزینه کمتر، همچنین تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی و تولیدی از یکسو و توسعه صادرات مجدد کالا از طریق مناطق آزاد به سایر کشورها و در نتیجه رونق اقتصادی و تجاری و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در مناطق مذکور را فراهم می نماید.