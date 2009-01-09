هولوکاست در غزه پنهان نمی ماند / رسانه ها و دستگاه دیپلماسی برای آزادی خبرنگار العالم بسیج شوند

محمد کاظم انبارلویی، عضو شورای سردبیری روزنامه رسالت در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن محکومیت دستگیری خبرنگار العالم توسط رژیم صهیونیستی، این اقدام و رویکرد مجامع بین‌المللی به آن را مصداق عینی تناقض رفتار و گفتار کشورهای غربی در مواجهه با جریان آزاد اطلاع رسانی دانست.

وی افزود: در حالی که جهان غرب همیشه مدعی جریان آزاد اطلاع رسانی بوده و بر اینکه نباید هیچ گونه اخلالی در این روند ایجاد شود، تاکید کرده، شاهدیم که در مواجهه با دستگیری خبرنگار یک شبکه خبری مستقل هیچ گونه واکنشی بروز نداده و گویا از این مسئله خرسند هم هستند!

عضو شورای سردبیری روزنامه رسالت ادامه داد: در حالی که خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌ها از مصونیت ویژه در موارد مختلف از جمله میادین جنگی برخوردار هستند، رژیم صهیونیستی با اهداف کاملا مشخص و بدون توجه به کنوانسیون‌ها و اصول حاکم بر فعالیت رسانه‌ها، به دستگیری خبرنگار این شبکه ایرانی اقدام کرده که این مسئله باید به طور جدی از سوی مراجع ذی صلاح پیگیری شود.

انبارلویی همچنین با تاکید بر لزوم مقابله جدی کشورمان با این اقدام رژیم صهیونیستی گفت: در اینکه جمهوری اسلامی باید از تمام ظرفیت‌های خود برای برخورد جدی با این مسئله استفاده کند هیچ شکی نیست اما طبعا رسانه‌های ما با دستگاه‌های مرتبط باید به مکانیزمی واحد و منسجم با این موضوع مواجه شوند.

وی در پایان اظهار داشت: رژیم صهیونیستی باید بفهمد که هولوکاست واقعی که امروز در غزه و علیه مردم مظلوم فلسطین در جریان است به هیچ وجه قابل پنهان کردن و مخفی سازی نبوده و برخوردهای غیرقانونی با نمایندگان رسانه‌های مستقل با این هدف نیز راه به جایی نخواهد برد.