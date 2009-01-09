  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۰ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۴۱

"پس از جدایی" بعد از ماه محرم پخش می‌شود

فیلم تلویزیونی "پس از جدایی" به کارگردانی رضا رضوی و تهیه‌کنندگی علی داودی‌مهر بعد از ماه محرم روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم فضایی طنزآمیز دارد و داستان کارمندی بازنشسته است که قصد دارد پسرش را در شرکتی که کار می‌کرده استخدام کند. مراحل فنی این فیلم مدتی پیش تمام شده و آماده پخش است. اما پس از محرم پخش می‌شود.

سحر زکریا، داود رشیدی، ثریا قاسمی، رضا فیاضی، فرهاد بشارتی، مهران رجبی، حشمت آرمیده، علی سلیمانی، نقی سیف جمالی و... بازیگران این فیلم هستند. مهدی سعادتپور فیلمنامه "پس از جدایی" را نوشته است.

سایر عوامل فیلم عبارتند از تصویربردار: علی عالمی، چهره‌پرداز: علیرضا قومی، طراح صحنه و لباس: بسام موسوی، تدوینگر: کاوه ایمانی، آهنگساز: ناصر چشم‌آذر، صدابردار: علیرضا کلانتری و صداگذار: محمود موسوی‌نژاد.

