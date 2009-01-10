به ازای هر 35 هزار شهروند تهرانی فقط یک کارمند ثبت احوال فعالیت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اداره های ثبت احوال محلی است که هرروز تعداد زیادی از شهروندان برای ثبت وقایع حیاتی خود به آن مراجعه می کنند و به همین علت ثبت احوال کشور و استانها یکی از پر رفت و آمدترین اداره های کشور هستند که با مشکلات زیادی روبرو است.

یکی از مشکلات ثبت احوال کشور کمبود اداره های مربوط به آن است. به گفته مدیرکل ثبت احوال استان تهران تنها 20 اداره مستقل و 7 نمایندگی ثبت احوال در کل استان تهران وجود دارد.

سید احمد قشمی در این رابطه می گوید: فضاهای اداری ثبت احوال به دلیل جمعیت بالای استان تهران کم هستند و امکان خدمات رسانی به مراجعه کنندگان را ندارد.

بسیاری از شهروندان تهرانی که برای دریافت کارت ملی، تعویض شناسنامه و حل مشکلات ثبتی در آن، دریافت شناسنامه نوزاد تازه متولد شده خود به این اداره ها می روند با صفهای طولانی از مردم مواجه می شوند و باید ساعتها در انتظار رسیدن به گیشه و مطرح کردن درخواست خود باشند.

خبرنگار مهر با حضور در اداره ثبت احوال شرق تهران که مملو از جمعیت مراجعه کنندگان بود و حتی جایی برای ایستادن هم پیدا نمی شد با تعدادی از آنها گفتگو کرد که هریک به نحوی از وضعیت موجود شاکی بودند.

یکی از مراجعه کنندگان با بیان اینکه کارمند دولت است و برای حل مشکل کارت ملی خود یک روز کامل را مرخصی گرفته، گفت: این بار سومی است که به اینجا می آیم. بار اول که مدت زمان زیادی در صف بودم و بعد از رسیدن به باجه مسئول آن عنوان کرد که نام شما از مرکز به ما داده نشده و در دفتر نیست و بروید دو ماه دیگر بیاید!

این فرد افزود: بعد از دوماه هنگامی که برای بار دوم مراجعه کردم مسئول باجه که این بارعوض شده بود بعد از بررسی مدارک من عنوان کرد اسم شما از ابتدا در دفتر بوده و بعد از دریافت مدارک من گفت که شما می توانید دو هفته دیگر برای دریافت کارت ملی خود مراجعه کنید.

این شهروند تهرانی ادامه داد: امروز هم چند ساعت مرخصی ساعتی گرفته ام تا شاید کارت ملی ام را بتوانم دریافت کنم.

عدم اطلاع رسانی اداره های ثبت احوال درباره چگونگی فعالیتهایی که ارائه می دهند، نحوه دریافت کارت ملی و سرگردانی مردم بین اداره های پست و ثبت احوال، آگاه نکردن شهروندانی که مشکلات ثبتی در کارت ملی آنها موجود است و زمان طولانی تحویل شناسنامه و کارت ملی از مشکلات دیگری است که مردم با آن مواجه هستند.

فرد دیگری که از نبود صندلی کافی برای نشستن مراجعه کنندگان شاکی بود و از آن گلایه می کرد گفت: برای دومین بار است که به این اداره می آیم. شماره صفحه مخصوص کالابرگ شناسنامه دخترم با تمام صفحاتش یکی نیست و به همین خاطر به ما کالا برگ تعلق نمی گیرد. بار اولی که مراجعه کردم مدارکم را گرفتند و گفتند شناسنامه ات تا 50 روز دیگر آماده می شود و حالا که آمده ام می گویند فزرند شما چون بالای 18 سال دارد باید شخصا حضور پیدا کند و شناسنامه اش را دریافت کند.

همچنین رئیس اداره ثبت احوال استان تهران با بیان اینکه به ازای هر 35 هزارشهروند تهرانی تنها یک کارمند ثبت احوال می تواند پاسخگو باشد گفت: میانگین پوشش خدمات فردی سازمان های ثبت احوال کل کشور یک کارمند درمقابل 11 هزار جمعیت تحت پوشش است که با استانداردها فاصله زیادی دارد.

قشمی با شروع توزیع کالا برگ روزانه 3 تا 4 هزار نفر برای دریافت کارت ملی به ثبت احوال مراجعه می کنند اضافه کرد: تعداد مراجعان به سازمانهای ثبت احوال مناطق 20 گانه استان تهران روزانه بین 10 تا 15 هزار نفر است.

زنی که بچه کوچکی به بغل داشت و با عصبانیت از اداره ثبت احوال خارج می شد، به خبرنگار مهر گفت: من برای اصلاح کارت ملی ام به اداره ثبت احوال مرکز تهران که به علت نزدیکی به محل سکونت قبلی ام از آنجا کارتم را گرفتم مراجعه کردم ولی گفتند به دلیل تغییر محل زندگیتان به شرق تهران باید به اداره ثبت احوال آن ناحیه مراجعه کنید. حالا که به اینجا آمده ام می گویند باید مشکل کارت ملی را در همان ناحیه حل کنند.

این افراد تنها تعدادی از شهروندانی بودند که در صفهای طولانی منتظر ایستاده بودند تا مشکلشان به طریقی حل شود. با توجه به اینکه ثبت وقایع حیاتی و به روز کردن آمار شهروندان طی سالهای متمادی یک امر ضروری است انتظار می رود مسئولان وزارت کشور چاره ای برای بهبود وضعیت این اداره ها و نیروی انسانی آن بیندیشند.