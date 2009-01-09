چهار عضو سابق دولت کلینتون در پست های کلیدی پنتاگون منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در چارچوب انتصاب اعضای سابق دولت کلینتون در دولت جدید باراک اوباما، "ویلیام لین" به عنوان معاون اول وزیر دفاع ، "مایکل فلورنوی" معاون وزیر دفاع در امور سیاسی، "رابرت هال" مسئول کنترل حساب های پنتاگون و "چارلز جانسون" تحت عنوان مشاور کل وزیر دفاع آمریکا منصوب شدند.

رابرت گیتس وزیر دفاع کنونی آمریکا نیز که درپست خود ابقا شده، از مجلس سنا خواست تا هرچه سریعتر این انتصاب ها را مورد تائید قرار دهد.

اوباما در زمینه انتصاب این افراد اظهار داشت: من می دانم که این شخصیت ها دارای تجربه های بسیار بالا و تعهدات لازم برای کمک به اجرای راهبردی پایدار و حفظ امنیت مردم آمریکا هستند. درکل، اوباما باید 230 نفر را در پنتاگون منصوب کند.

قابل توجه است که ویلیام لین در حال حاضر معاون رئیس گروه بزرگ اسلحه سازی "ریتون" است و در سالهای 97 تا 2000 میلادی نیز پست مشابه ای را در دولت کلینتون در اختیار داشته است.میشل فلورنوی نیز تحت عنوان مشاور نظامی برای کلینتون کار کرده است.

همچنین رابرت هال به عنوان کنترل کننده نیروی هوایی ارتش آمریکا و چارلز جانسون دادستان فدرال سابق است که تحت عنوان مشاور کل نیروی هوایی در دولت کلینتون مشغول بکار بوده است.

به گفته سخنگوی پنتاگون، گیتس این افراد را به اوباما پیشنهاد کرده است.