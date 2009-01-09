اعتراض گسترده مردم هنگ کنگ به سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کنسولگری ایران در هنگ کنگ، مردم هنگ با تجمع در مقابل این دو کنسولگری خشم خود را نسبت به فاجعه انسانی غزه نشان داده و خواستار پایان حملات رژیم صهیونیستی به غزه شدند.

بنا بر این گزارش مردم هنگ کنگ این تجمع را در اعتراض به حملات رژیم صهیونیستی به غزه که از دو هفته قبل آغاز شده و تا کنون حدود 800 شهید و بیش از سه هزار و 150 نفر زخمی در بر داشته است، برگزار کردند.

سبعیت رژیم صهیونیستی در غزه در حالی است که آمریکا با حمایت از این حملات عملا در مقابل هر گونه اقدام بین المللی و یا صدور قطعنامه علیه تل آویو ایستادگی می کند و فقط امروز پس از گذشت دو هفته شورای امنیت توانست قطعنامه ای را برای توقف خونریزیها در غزه صادر کند.