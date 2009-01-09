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۲۰ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۵۳

سامانه جامع پژوهش و فناوری بخش صنعت و معدن به بهره برداری می رسد

همزمان با برگزاری نمایشگاه دستاوردهای نوآوری و فناوری صنعت و معدن، سامانه جامع پژوهش و فناوری بخش صنعت و معدن کشور به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این سامانه را وزارت صنایع و معادن تهیه و راه اندازی شده است. هدف از راه اندازی این سامانه اینترنتی دریافت آن دسته از پیشنهادهای تحقیقاتی بخش صنعت و معدن کشور است که نیازمند استفاده از تسهیلات پژوهشی وزارت صنایع و معادن می باشد.

اجرای این سامانه به منظور بهینه سازی فرآیند پذیرش طرح های پژوهشی و تسریع روند دریافت تسهیلات برای متقاضیان آن انجام شده است.

با راه اندازی سامانه جامع پژوهش و فناوری بخش صنعت و معدن، تمام مراحل تعریف، تصویب، ارزیابی و کنترل طرح های پژوهشی مصوب در وزارت صنایع و معادن به صورت الکترونیکی انجام می شود و امکان پیگیری سریع وضع جاری طرح ها برای متقاضیان فراهم است.

همچنین با جمع آوری اطلاعات طرح های پژوهشی در حال اجرا و یا خاتمه یافته در حوزه صنعت و معدن کشور در یک بانک اطلاعاتی منسجم، امکان استخراج گزارش های آماری دقیق و بروز از وضع کلان پژوهش های صنعتی و معدنی در کشور فراهم می شود.

گفتنی است، نمایشگاه دستاوردهای نوآوری و فناوری بخش صنعت و معدن از سوی وزارت صنایع و معادن و با همکاری و مشارکت مراکز صنعتی، تحقیقاتی و دانشگاهی 24 تا 26 دی ماه جاری در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 813331

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