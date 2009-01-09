  1. استانها
۲۰ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۰۱

اسداللهی در گفتگو با مهر:

شهید حادثه تروریستی تربت جام یک دانشجو است

مشهد - خبرگزاری مهر: نماینده تربت جام و تایباد در مجلس گفت: شهید حادثه تروریستی تربت جام یک دانشجو بوده است.

غلامرضا اسداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این اقدام به احتمال زیاد توسط گروه خاصی طراحی شده و به نظر می رسد از ناحیه گروه های امنیتی آمریکا نیز حمایت و راهنمایی شده است.

نماینده تربت جام و تایباد در مجلس همچنین گفت: فردی که در این حادثه به شهادت رسیده یک دانشجو است.

اسداللهی همچنین بیان داشت: بازدید از بیمارستان مجروحان انجام شده و تعدادی از این افراد روز گذشته مرخص شد‌ند و تعدادی هم در حال درمان هستند.

نماینده تربت جام و تایباد در مجلس در خصوص دستگیری عاملان حادثه افزود: تعدادی از مظنونان حادثه دستگیر شده اند و در حال بازجویی هستند.

