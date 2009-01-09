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۲۰ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۲۰

برای حضور در گوانگجو ؛

برنامه های فدراسیون تنیس روی میز فردا تقدیم علی آبادی می شود

برنامه های فدراسیون تنیس روی میز فردا تقدیم علی آبادی می شود

نشست مشترک مسئولان فدراسیون تنیس روی میز با رئیس سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک به منظور ارائه برنامه‌های آماده‌سازی این رشته جهت شرکت در بازی‌های آسیایی گوانچگو و همچنین مسابقات کشورهای اسلامی فردا برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پینگ پنگ بازان ایرانی که از جمله ورزشکاران غایب در مسابقات آسیایی دوحه قطر بودند، درقالب کاروان ورزشی ایران به پیکارهای 2010 گوانگجو چین اعزام خواهند شد.

به همین منظور شاهرخ شهنازی و مهرداد علی قارداشی (رئیس و دبیر فدراسیون تنیس روی میز) به همراه فواد کاسب (سرمربی تیم ملی) فردا به محل کمیته ملی المپیک می روند تا در حضور محمد علی آبادی (رئیس سازمان تربیب  بدنی و کمیته  ملی المپیک) وبهرام افشارزاده (دبیر کل کمیته ملی المپیک) برنامه‌های آماده سازی این رشته را برای سفر به گوانچگو اعلام کنند.

همچنین برنامه‌های آماده سازی فدراسیون تنیس روی میز شامل دومین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی نیز می شود. این رقابت‌ها پائیز سال آینده در ایران و به میزبانی سه شهر تهران، اصفهان و مشهد برگزار می شود.

پینگ پنگ پازان کشورمان دراولین دوره این رقابت‌ها که درعربستان برگزار شد، بعد از مصر در رده دوم ایستاده و به مدال نقره دست یافتند.

کد مطلب 813333

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