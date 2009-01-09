بازیگران فیلم جدید آتوم اگویان مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد مور در این فیلم نقش دکتری موفق را به عهده دارد که مشکوک است همسرش (نیسن) به او خیانت می‌کند. او برای امتحان وفاداری همسرش یک زن جوان (سیفرید) را به کار می‌گیرد.

پیامدهای این حرکت دکتر خانواده او را در خطر قرار می‌دهد. فیلمنامه "کلویی" را ارین کرسیدا نوشته و فیلمبرداری از نهم فوریه در تورنتو آغاز می‌شود. استودیو کانال این فیلم را در فرانسه، آلمان و بریتانیا اکران می‌کند و حق فروش جهانی آن را به عهده دارد.

"کلویی" نخستین فیلمی است که اگویان بر مبنای فیلمنامه‌ یک نفر دیگر می‌سازد و اولین فیلم اوست که تمام هزینه ساخت آن را یک استودیو فیلمسازی آمریکایی تامین می‌کند.

اگویان سال 1960 در خانواده‌ای ارمنی در قاهره به دنیا آمد و در کانادا بزرگ شد. او در 1994 با فیلم "اگزوتیکا" برنده جایزه فیپرشی جشنواره کن شد و در 1997 با "آینده خوشایند" سه جایزه از جمله جایزه بزرگ هیئت داوران کن را از آن خود کرد.

او برای همین فیلم نامزد اسکار بهترین کارگردان و فیلمنامه اقتباسی شد. "تقویم" 1993، "سفر فیلیشیا" 1999، "آرارات" 2002 و "جایی که حقیقت هست" 2005 از دیگر ساخته‌های اوست. اگویان ماه مه پیش با "ستایش" در بخش مسابقه جشنواره کن حاضر بود.