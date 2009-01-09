جلسه فوق العاده رهبران صهیونیست برای پاسخ به قطعنامه شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ایهود اولمرت، ایهود باراک و زیپی لیونی نخست وزیر، وزیر جنگ و وزیر امور خارجه رژیم اسرائیل از صبح امروز در نشستی فوق العاده درباره قطعنامه جدید شورای امنیت به تبادل نظر پرداختند.

بنا بر این گزارش ، احتمالا نشست امنیتی اسرائیل نیز بعدازظهر امروز برگزار گردد.

این درحالی است که تاکنون رهبران رژیم صهیونیستی با توقف کشتار مردم بی گناه فلسطین مخالفت کرده اند.

این درحالی است که منابع خبری اعلام کردند تنها چند ساعت پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره غزه، حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به این شهر از سرگرفته شد.

شورای امنیت در سیزدهمین روز مقاومت غزه با صدور قطعنامه ای خواستار توقف فوری درگیری ها در غزه شد.

از زمان شروع حملات بی امان و وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم بیگناه غزه ( هفتم دی ماه برابر با 27 دسامبر 2008 )تاکنون بیش از 700 تن که دو سوم از آنان کودکان هستند، شهید و بیش از سه هزار و 150 تن دیگر هم مجروح شدند.