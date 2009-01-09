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۲۰ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۴۴

طی سال جاری/

16 میلیون مسافر از طریق پایانه جدید مسافربری مشهد جابجا شدند

16 میلیون مسافر از طریق پایانه جدید مسافربری مشهد جابجا شدند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل پایانه‌های مسافربری مشهد گفت: در 9 ماهه اول سال جاری بیش از 16 میلیون مسافر از طریق پایانه جدید مسافربری مشهد جابجا شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد محمدرضا ابراهیم‌زاده ظهر امروز در جمع خبرنگاران در پایانه مسافربری مشهد افزود: از فروردین ماه سال جاری تاکنون بیش از 16 میلیون مسافر از طریق پایانه جدید مسافربری مشهد به این کلانشهر آمد و شد کرده‌اند.

مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری مشهد در خصوص سامانه نظارت تصویری افزود: سامانه نظارت تصویری پایانه مسافربری بر اساس فن‌آوری روز دنیا طراحی شده است.

ابراهیم‌زاده اظهار داشت: با توجه به وسعت پایانه مرکزی و ضرورت حفظ امنیت مسافران در مدت شبانه روز با بیش از یکصد دوربین ثابت و متحرک کلیه نقاط پایانه را تحت پوشش قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری مشهد ساماندهی هوشمند صوت را از ویژگی‌های پایانه مسافربری مشهد دانست.

ابراهیم‌زاده خاطرنشان کرد: سامانه فوق این امکان را فراهم می‌ کند که صوت مطلوب را با توجه به آلودگی صوتی هر محل و میزان ازدحام و تجمع افراد در بخش‌های مختلف تنظیم نماید.

مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری مشهد افزود: ساختمان جدید پایانه در وسعت 47 هکتار و زیربنای 45 هزار متر مربع احداث شده است.

ابراهیم‌زاده تصریح کرد: این پایانه با تاکید بر بکارگیری فن‌آوری‌های نوین جهت بهبود خدمات به زائران و مجاوران، همزمان با مراحل احداث پایانه جدید مطالعات هوشمندسازی آن نیز صورت گرفت.

کد مطلب 813345

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