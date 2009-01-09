16 میلیون مسافر از طریق پایانه جدید مسافربری مشهد جابجا شدند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد محمدرضا ابراهیمزاده ظهر امروز در جمع خبرنگاران در پایانه مسافربری مشهد افزود: از فروردین ماه سال جاری تاکنون بیش از 16 میلیون مسافر از طریق پایانه جدید مسافربری مشهد به این کلانشهر آمد و شد کردهاند.
مدیرعامل سازمان پایانههای مسافربری مشهد در خصوص سامانه نظارت تصویری افزود: سامانه نظارت تصویری پایانه مسافربری بر اساس فنآوری روز دنیا طراحی شده است.
ابراهیمزاده اظهار داشت: با توجه به وسعت پایانه مرکزی و ضرورت حفظ امنیت مسافران در مدت شبانه روز با بیش از یکصد دوربین ثابت و متحرک کلیه نقاط پایانه را تحت پوشش قرار گرفته است.
مدیرعامل سازمان پایانههای مسافربری مشهد ساماندهی هوشمند صوت را از ویژگیهای پایانه مسافربری مشهد دانست.
ابراهیمزاده خاطرنشان کرد: سامانه فوق این امکان را فراهم می کند که صوت مطلوب را با توجه به آلودگی صوتی هر محل و میزان ازدحام و تجمع افراد در بخشهای مختلف تنظیم نماید.
مدیرعامل سازمان پایانههای مسافربری مشهد افزود: ساختمان جدید پایانه در وسعت 47 هکتار و زیربنای 45 هزار متر مربع احداث شده است.
ابراهیمزاده تصریح کرد: این پایانه با تاکید بر بکارگیری فنآوریهای نوین جهت بهبود خدمات به زائران و مجاوران، همزمان با مراحل احداث پایانه جدید مطالعات هوشمندسازی آن نیز صورت گرفت.
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