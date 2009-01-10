تحول در شیوه حرکت معلولان با استفاده از لباس روباتیک

به گزارش خبرگزاری مهر، استفاده از لباس روباتیکی که به تازگی ابداع و تولید شده است می تواند زندگی معلولان را به شکلی قابل توجه متحول ساخته و به آنها توانایی راه رفتن را اعطا کند.

این روبات که "ریواک" نام دارد عملکردی مشابه اسکلت بدن را دارد. به این معنی که این لباس از دو پای سبک وزن و مکانیکی به همراه تعداد زیادی از حسگرهای پیچیده تشکیل شده است.

همچنین سیستم اصلی کنترل این دستگاه درون دستگاهی کوله پشتی مانند قرار گرفته است. این سیستم تجهیزات طبی موجود در لباس را به منظور شناسایی قدم های بعدی فرد راهنمایی می کند.

افراد معلول با استفاده از این سیستم و به همراهی عصاهای مخصوص می توانند به راحتی حرکاتی از قبیل راه رفتن، خم شدن، نشستن و حتی از پله بالا رفتن را انجام دهند.

به گفته مخترعان این سیستم، دوره های آزمایشی نهایی استفاده از این لباس روباتیک در آمریکا و اروپا به انجام خواهد رسید و در صورت کسب تاییدیه های مورد نیاز تا سال 2010 افراد نیازمند می توانند از این لباس در حرکات مختلف خود استفاده کنند.

بر اساس گزارش روبوتیکز، قیمت واقعی این لباس تاکنون اعلام نشده است با این حال سازندگان قیمت آن را با هزینه استفاده از یک ویلچر معمولی برابر دانسته اند.