بی تفاوتی پذیرفته شدگان کنکور پس از ورود به دانشگاه خطرناک است

محسن اسلامی پس از انتشار خبر "30 درصد دانشجویان به رشته خود علاقه ندارند" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انجمنهای علمی دانشجویی در دانشگاهها می توانند در جهت دفع آفاتی نظیر سستی پس از دانشجو شدن عمل کنند و پارادایم اصلی دانشگاه را در پارادایم جهد علمی حفظ کنند.

وی اضافه کرد: وقتی بر روی انجمنهای علمی دانشجویی سرمایه گذاری شود و یک اپیدمی علمی در دانشگاه رشد کند، آنگاه فرار از فضای علمی و یا افت تحصیلی دیگر محلی پیدا نمی کند و علم آموزی به عنوان یک هنجار در دانشگاه دیده می شود زیرا اگر اعضای این دانشگاه به سمت حرکتهای علمی تلاش نکنند دیگر دانشجو نیستند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با یادآوری اینکه باید کارکردهایی نظیر تولید علم و فرهیختگی و فرهنگ در دانشگاه تقویت شود، افزود: اگر فرهنگ علم اندوزی در دانشگاهها رواج پیدا نکند اصلا دانشگاهی وجود نخواهد داشت. حوزه فرهنگی در آموزش عالی باید نسبت به ضرورت ترویج علم و دانش در فضای دانشگاه دید دقیقی داشته باشد و از این رو سرمایه گذاری بر روی انجمنهای علمی دانشجویی از اهم اموری است که می توان در راستای کاهش افت تحصیلی در میان دانشجویان پیگیری کرد.

محسن اسلامی با بیان اینکه عدم اشتیاق یا بی علاقگی دانشجویان به رشته تحصیلیشان یک بحث فراگیر و عمیق است و نیازمند برنامه ریزی از مقاطع پائین تر است به مهر گفت: به نظر می رسد درباره استعدادها، توانمندیها و سلایق یک داوطلب آموزش عالی باید در دوران دبیرستان یک بحث جدی صورت گیرد و دبیرخانه ای در آموزش و پرورش تشکیل و با حضور دانشگاهیان مقدمات معرفی اجمالی و آینده رشته های دانشگاهی فراهم شود.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم افزود: آموزش و ارتقای آگاهی داوطلبان آموزش عالی برای انتخاب رشته باید در فرصتی مناسب صورت گیرد نه اینکه کسب این آمادگی به 10 روز قبل از انتخاب رشته موکول شود بلکه تدارک برنامه های عمومی با همکاری آموزش و پرورش و وزارت علوم می تواند به ارتقای آگاهی در انتخاب رشته های دانشگاهی کمک کند و از انتخابهای شتابزده جلوگیری کند.

وی اضافه کرد: با ارائه بروشورها و جزواتی به دانش آموزان از زمان ورود به دبیرستان می توان به آنها کمک کرد تا از همان زمان بدانند که چه مسیری را می روند. در این راه می توان به دانش آموز کمک کرد تا رشته های مورد علاقه خود را اولویت بندی کند نه اینکه با نگاه صرف و احتمالا ناآگاهانه فقط یک رشته را در نظر بگیرد و در نهایت نیز در آن رشته قبول نشود و ضربه بزرگ بر وی وارد شود.