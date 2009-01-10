ایران میزبان ستارگان پینگ پنگ جهان / اختصاص 15 هزار دلار جایزه نقدی

به گزارش خبرنگار مهر، چین، کره جنوبی، چین تایپه، ژاپن، هنگ کنگ، فرانسه، آلمان، سوئد، مصر، مجارستان، انگلستان و کرواسی کشورهایی هستند که نمایندگان آنها در حال حاضر جزو برترین‎‌های جهان در رنکینگ جوانان تنیس روی میز هستند.

به همین منظور فدراسیون تنیس روی میز کشورمان با ارسال دعوت نامه‌های اختصاصی به هر یک از این کشورها، از آنها خواسته بهترین بازیکن خود را در رده سنی جوانان برای شرکت در نخستین دوره مسابقات ستارگان جهان معرفی کنند.

مسابقات تنیس روی میز ستارگان جهان پس از برگزاری رقابت‌های جهانی این رشته (8 تا 15 اردیبهشت ماه - ژاپن) و طی روزهای طی روزهای 23 تا 25 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

پیکارهای تنیس روی میز ستارگان جهان با حضور 4 بازیکن ایرانی و 12 پینگ پنگ باز خارجی درسالن مرحوم سید رسول حسینی ساری برگزار خواهد شد و 15 هزار دلار جایزه نقدی برای آن در نظرگرفته شده است.

فدراسیون تنیس روی میز با همکاری هیئت تنیس روی میز ساری اقدام به برگزاری مسابقات ستارگان جهان در این شهرستان کرده است. به همین منظر مهرداد علی قارداشی (دبیر فدراسیون تنیس روی میز) هفته گذشته از هتل محل اقامت شرکت کنندگان و سالن محل برگزاری بازی‌ها بازدید کرد. قرار است پس از برطرف شدن کم و کاستی های موجود، دومین بازدید نماینده فدراسیون از سالن مرحوم سید رسول حسینی ساری اسفندماه انجام شود.

قرار بود مسابقات تنیس روی میز ستارگان جهان به طور همزمان در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان برگزار شود. اما با توجه به استقبال کم کشورهای مورد نظر برای معرفی بازیکنان بزرگسال، این رقابت‌ها با حضور پینگ پنگ بازان برتر جوانان جهان نخستین دوره خود را تجربه خواهد کرد. این رقابت‌ها تنها در بخش مردان برگزار خواهد شد.