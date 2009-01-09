رئیس مذاکره کنندگان پیوستن ترکیه به اروپا تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نخست وزیری ترکیه روز جمعه در بیانیه ای خبر داد که پست ریاست مذاکره کنندگان در زمینه پیوستن به اتحادیه اروپا تاکنون برعهده علی باباجان وزیر خارجه ترکیه قرار داشت.

این بیانیه افزود: این پست از این پس به "اجمن باگیس" نماینده استانبول و معاون رئیس حزب عدالت و توسعه محول خواهد شد.

باگیس 38 ساله در آمریکا تحصیل کرده و سمت مشاور رجب طیب اردوغان نخست وزیر در امور خارجی را برعهده داشته است.

دولت آنکارا از اکتبر 2005 مذاکرات خود را برای پیوستن به اتحادیه اروپا آغاز کرده است.