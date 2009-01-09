به گزارش خبرنگار مهر در مشهد حجتالاسلام علیرضا سیستانی ظهر امروز در جمع خبر نگاران در نماز جمعه این شهرستان افزود: ۵۹خشت طلا از سوی کارکنان پالایشگاه گاز شهید هاشمینژاد، ۱۴خشت طلا توسط کارکنان بهرهبرداری نفت خانگیران و مابقی توسط سایر اقشار مردم سرخس اهدا شده است.
مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان سرخس اظهار داشت: استقبال مردم ساین شهرستان از مشارکت در طرح بازسازی حرمین کاظمین که توسط خراسان رضوی در حال انجام است را قابل توجه دانست.
وی تاکید کرد: در حال حاضر تعداد خشتهای طلای اهدایی مردم سرخس، ۵۰خشت بیش تر از سهمیه تعیین شده این شهرستان است.
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