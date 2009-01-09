  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۰ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۱۴

مردم سرخس ‪ ۲۵۰‬خشت طلا جهت بازسازی حرمین عسکریین اهداء کردند

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان سرخس گفت: مردم سرخس ‪ ۲۵۰‬خشت طلا جهت بازسازی حرمین امامین کاظمین اهداء کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد حجت‌الاسلام علیرضا سیستانی ظهر امروز در جمع خبر نگاران در نماز جمعه این شهرستان افزود: ‪ ۵۹‬خشت طلا از سوی کارکنان پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد، ‪ ۱۴‬خشت طلا توسط کارکنان بهره‌برداری نفت خانگیران و مابقی توسط سایر اقشار مردم سرخس اهدا شده است.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان سرخس اظهار داشت: استقبال مردم ساین شهرستان از مشارکت در طرح بازسازی حرمین کاظمین که توسط خراسان رضوی در حال انجام است را قابل توجه دانست.

وی تاکید کرد: در حال حاضر تعداد خشت‌های طلای اهدایی مردم سرخس، ‪ ۵۰‬خشت بیش تر از سهمیه تعیین شده این شهرستان است.

کد مطلب 813370

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها