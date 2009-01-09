به گزارش خبرنگار مهر در مشهد حجت‌الاسلام علیرضا سیستانی ظهر امروز در جمع خبر نگاران در نماز جمعه این شهرستان افزود: ‪ ۵۹‬خشت طلا از سوی کارکنان پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد، ‪ ۱۴‬خشت طلا توسط کارکنان بهره‌برداری نفت خانگیران و مابقی توسط سایر اقشار مردم سرخس اهدا شده است.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان سرخس اظهار داشت: استقبال مردم ساین شهرستان از مشارکت در طرح بازسازی حرمین کاظمین که توسط خراسان رضوی در حال انجام است را قابل توجه دانست.

وی تاکید کرد: در حال حاضر تعداد خشت‌های طلای اهدایی مردم سرخس، ‪ ۵۰‬خشت بیش تر از سهمیه تعیین شده این شهرستان است.