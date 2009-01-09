  1. بین الملل
  2. سایر
۲۰ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۳۲

حماس:

قطعنامه شورای امنیت منافع رژیم صهیونیستی را محقق می کند

قطعنامه شورای امنیت منافع رژیم صهیونیستی را محقق می کند

جنبش حماس با تاکید بر اینکه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست های حماس را برآورده نمی کند، خاطر نشان کرد: این قطعنامه منافع صهیونیست ها را محقق می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، "سامی ابوزهری" سخنگوی جنبش حماس در واکنش به تصویب قطعنامه ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر توقف درگیری ها در غزه اعلام کرد: حماس این قطعنامه را که تلاشی برای محقق شدن منافع اسرائیل از طریق تحرک سیاسی است، رد می کند.

" ابوزهری " درعین حال خاطر نشان کرد: این قطعنامه حماس را تا زمانی که خواسته های این جنبش یعنی توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی، پایان محاصره و عقب نشینی فوری اسرائیل را ازغزه محقق نسازد، متعهد نخواهد کرد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته با رای ممتنع آمریکا و 14 رای مثبت قطعنامه 1860 را که بر برقراری آتش بس فوری در غزه تاکید داشت، به تصویب رساند.

" اسامه حمدان " نماینده جنبش حماس نیز در اولین واکنش به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواستار توقف فوری درگیری ها در نوارغزه شد، تاکید کرد : قطعنامه مذکور شورای امنیت به خواسته های جنبش حماس پاسخ نمی دهد و درعین حال در تنظیم این قطعنامه با جنبش حماس که طرف مهم و اصلی بحران نوارغزه است، مشورت نشده است.

نماینده حماس در لبنان درعین حال با رد این قطعنامه ، بار دیگر بر خواست های حماس یعنی توقف آتش بس، عقب نشینی رژیم صهیونیستی و پایان محاصره غزه بر ملت فلسطین تاکید کرد.

کد مطلب 813378

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها