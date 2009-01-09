قطعنامه شورای امنیت منافع رژیم صهیونیستی را محقق می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، "سامی ابوزهری" سخنگوی جنبش حماس در واکنش به تصویب قطعنامه ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر توقف درگیری ها در غزه اعلام کرد: حماس این قطعنامه را که تلاشی برای محقق شدن منافع اسرائیل از طریق تحرک سیاسی است، رد می کند.

" ابوزهری " درعین حال خاطر نشان کرد: این قطعنامه حماس را تا زمانی که خواسته های این جنبش یعنی توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی، پایان محاصره و عقب نشینی فوری اسرائیل را ازغزه محقق نسازد، متعهد نخواهد کرد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته با رای ممتنع آمریکا و 14 رای مثبت قطعنامه 1860 را که بر برقراری آتش بس فوری در غزه تاکید داشت، به تصویب رساند.

" اسامه حمدان " نماینده جنبش حماس نیز در اولین واکنش به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواستار توقف فوری درگیری ها در نوارغزه شد، تاکید کرد : قطعنامه مذکور شورای امنیت به خواسته های جنبش حماس پاسخ نمی دهد و درعین حال در تنظیم این قطعنامه با جنبش حماس که طرف مهم و اصلی بحران نوارغزه است، مشورت نشده است.

نماینده حماس در لبنان درعین حال با رد این قطعنامه ، بار دیگر بر خواست های حماس یعنی توقف آتش بس، عقب نشینی رژیم صهیونیستی و پایان محاصره غزه بر ملت فلسطین تاکید کرد.