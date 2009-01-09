سفر اشتاین مایر به مصر و سرزمین های اشغالی/ تاکید براون بر اجرای قطعنامه شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فرانک والتر اشتاین مایر روز جمعه خبر داد که وی فردا برای دیدار با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان به قاهره سفر خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: به منظور حمایت از تلاش ها جهت برقراری صلح در نوار غزه به این سفر می روم.

وزیر امورخارجه آلمان پس از این دیدار به سرزمین های اشغالی خواهد رفت تا شنبه شب و یکشنبه با مقامات این رژیم به گفتگو بپردازد. اشتاین مایر همچنین وضعیت نوار غزه را نگران کننده دانست و بر ضرورت برقراری آتش بس تاکید کرد.

این درحالی است که ابومازن برای دیدار با مقامات مصری به قاهره سفر کرده است.

از سوی دیگر، گوردون براون نخست وزیر انگلیس نیز امروز خواستار تدابیر فوری در نوار غزه برای اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. وی از این قطعنامه به عنوان قدمی بسوی جلو یاد کرد.

براون همچنین بر نظارت بین المللی بر مرزهای نوار غزه تاکید کرد. این درحالی است که تنها چند ساعت پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره غزه، حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به این شهر از سرگرفته شد.