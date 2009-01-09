متکی با همتایان خود در سوریه، لیبی ،ترکیه و ژاپن درباره غزه رایزنی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، منوچهر متکی در این گفتگوها با اشاره به بحث صدور قطعنامه در شورای امنیت و کارشکنی های آمریکا در این زمینه اظهار داشت: کسانی هنوز همانند اوایل تجاوز دیگر رژیم صهیونیستی به لبنان تصور می کنند نیروهای آن رژیم قادر به از بین بردن مقاومت اسلامی درغزه هستند، درحالیکه تحولات نشانگر ثبت شکست مفتضحانه دیگری در منطقه برای رژیم نامشروع صهیونیستی است.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن انتقاد از سازمان های بین المللی بویژه بی تحرکی حدود دو هفته ای شورای امنیت اظهارداشت: توقف فوری عملیات نظامی رژیم صهیونیستی ، گشایش معبرها و بندر غزه وتسریع در ارسال کمکهای انساندوستانه بین المللی همراه با مشارکت در بازسازی غزه چارچوب اساسی برای فروکش کردن بحران اخیر در غزه است.

ولید معلم وزیرامور خارجه نیز درگفتگو با متکی با تاکید بر اهمیت تداوم مشورت های منطقه ای احقاق حقوق ملت فلسطین و منظور نمودن نظرات حماس را تنها راه بازگشت شرایط گذشته در منطقه غزه توصیف کرد.

وزیر خارجه لیبی il با تشریح اقدامات این کشور بعنوان عضو شورای امنیت اظهار داشت: در پیش نویس قطعنامه تهیه شده به محور اساسی توقف اقدامات نظامی ، گشایش معبرها و تسهیل در کمک رسانی گنجانده شده است که امیدواریم با همکاری سایر اعضا آن را به تصویب برسانیم.

ناکاسونه وزیر امور خارجه ژاپن نیز ضمن ابراز نگرانی عمیق از بحران ایجاد شده و ضرورت توجه به مشکلات مردم غزه بر توقف فوری عملیات نظامی و باز شدن گذرگاهها برای انتقال کمک های انساندوستانه تاکید کرد.

همچنین علی بابا جان وزیر امور خارجه ترکیه که برای حضور در جلسه شورای امنیت در نیویورک بسر می برد در گفتگوی تلفنی با متکی با اشاره به شرایط نگران کننده کنونی و بویژه بمباران مدرسه بچه های غزه در جبالیا اظهار داشت: در تصمیمات متخذه باید حماس و نقطه نظرات آن را کاملا مد نظر قرارداد.