بی اعتنایی به نمازجمعه بی اعتنایی به نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، آیت الله حبیب الله مهمان نواز ظهر امروز در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه این شهرستان با توجه به فرارسیدن سالروز انتصاب مقام معظم رهبری به عنوان امام جمعه تهران از سوی امام راحل (ره) افزود: باید حضور در نماز جمعه را تمامی مسلمانان و بخصوص شیعیان جهان از وظایف مهم زندگی خود بدانند.

وی اظهار داشت: بوسیله نمازجمعه است که سیاست های دینی و مذهبی به گوش ملت مسلمان می رسد و مردان و زنان مسلمان به وظایف خود در زندگی فردی و اجتماعی خود آنرا انتقال می دهند.

نماینده ولی فقیه در استان خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود به حکام عرب گفت: شما که سنگ اسلام را به سینه می زنید چرا در مقابل جنایات اسراییلی ها ساکت نشسته اید در حالی که غیر مسلمانان در نقاط مختلف جهان حداقل برعلیه جنایات آنان تظاهرات برپا می کنند.

وی با تاکید بر اینکه سکوت کشور‌های اسلامی در برابر صهیونیست‌ها و جنایت‌هایشان در غزه یک ننگ تاریخی را برای آنان به‌دنبال دارد، ‌تصریح کرد: برخی از کشور‌های عربی باید بدانند که همکاری آنان با صهیونیست‌ها و سکوتشان اعتبار و آبروی آنان را خواهد برد.

نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری گفت: امروز دولت های اسلامی انحراف پیدا کرده اند و به ظاهر اسلام دارند در حالی که راه اسلام را دنبال نمی کنند.

وی در خطبه اول نماز جمعه نیز ضمن سفارش به تقوای الهی از مردم برای حضور پرشکوه در عزاداری سیدالشهدا(ع) تشکر کرد وگفت: بیایید همانند آن "حضرت" که درراه اسلام وامر به معروف به شهادت رسید ما هم به دختران و پسران خود امربه معروف و نهی از منکر کنیم.