امضای طومار حمایت از غزه توسط نمازگزاران کردستانی

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ظهر امروز نماگزاران کردستان با امضای طومارهای بار دیگر جنایات اسرائیل غاصب در نواره غزه را محکوم کردند.

این برنامه که به همت اعضای سازمان های مردم نهاد جوانان استان انجام شد، همزمان با سنندج در سایر شهرستان های استان کردستان نیز انجام شد و نمازگزاران کردستانی ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه خواستار پایان این حملات شدند.

در این طومار با اشاره به پیام مقام معظم رهبری آمده است: امروز که اسرائیل غاصب برای حمله به مردم مظلوم غزه از تمامی شیوه های نظامی بهره می گیرد بر همه مسلمانان واجب است که در مقابل این جنایات ایستادگی و جهاد نمایند.

نمازگزاران کردستانی همچنین ضمن انتقاد از سکوت برخی کشورهای عربی و مسلمان آمده بود: امروز در این شرایط باید با حفظ وحدت در بین مسلمانان برای از بین بردن کفر و شرک قیام کرد. در پایان این طومار که به امضای نمازگزاران کردستانی رسیده بود آمده است: ماضمن اعلام حمایت از ایستادگی و مقاومت مردم فلسطین تمامی توطئه های دشمنان اسلام در قالب طرح های مختلف را محکوم می کنیم.

همزمان با این حرکت ورزشکاران بسجیی سنندج نیز با حضور در مقابل مسجد جامع سنندج خواستار پایان حملات رژیم صهیونیستی به مردم غزه شدند.

ورزشکاران بسیجی سنندج همچنین با ثبت نام خود آمادگی حضور برای مبارزه با رژیم اسرائیل را اعلام کردند.