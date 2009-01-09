  1. بین الملل
  2. سایر
۲۰ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۰۶

امروز صورت گرفت ؛

دیدار تروئیکای پارلمان آسیا با سید حسن نصرالله در بیروت

دیدار تروئیکای پارلمان آسیا با سید حسن نصرالله در بیروت

دبیرکل حزب الله لبنان امروز جمعه هیئتی از تروئیکای پارلمان آسیا یعنی رئیس پارلمان ایران، سوریه و اندونزی را به حضور پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان، سید حسن نصرالله امروز جمعه هیئتی از تروئیکای پارلمان آسیا را که به منظور بررسی اوضاع غزه وارد لبنان شدند، به حضور پذیرفت.

هیئت تروئیکای پارلمان آسیا شامل " علی لاریجانی " و " محمود الابرش " و " آگون لاکسونو " روسای پارلمان ایران، سوریه و اندونزی  و همچنین "حسین شیخ الاسلام" معاون وزیر خارجه ایران و جمعی از نمایندگان  پارلمانی بود.

حزب الله لبنان درباره این دیدار اعلام کرد: سید حسن نصرالله با اعضای هیئت مذکور درباره اوضاع غزه و خاورمیانه مذاکراتی انجام داد.

تلاشهایی که تروئیکای آسیایی برای توقف حملات رژیم صهیونیستی علیه غزه و ساکنان آن و شکست حلقه محاصره در پیش گرفته از دیگر موضوعاتی بود که دیدار هیئت مذکور با سید حسن نصرالله به آن پرداخته شد.

هیئت تروئیکای پارلمان آسیا شب گذشته با ورود به بیروت با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان دیدار و گفتگو کرد.

 

کد خبر 813394

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها