امام حسین (ع) درس مقاومت و جهاد به همه ملتها داد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، امام جمعه رشت در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: نهضت عاشورا پیام آزادی برای همه دنیا است.

وی عنوان کرد: نهضت عاشورا، شهادت طلبی امام حسین (ع)، روشنگری امام سجاد (ع) و پیام رسانی حضرت زینب (س) پیام آزدی برای همه دنیا بوده و هست.

آیت الله قربانی ادامه داد: امروز نگاه همه ملتهای ملسلمان و غیرمسلمان به سید الشهدا(ع) است چون آن حضرت با قیام خونین خویش اسلام را زنده نگه داشت و چهره نفاق را آشکار کرد.

خطیب جمعه رشت: همه باید تلاش کنیم تا امام حسین(ع) به صورت کامل و کافی به ‌دنیا معرفی شود که‌ در این صورت همه ظالمان جهان و استکبار روی آرامش نخواهند دید.

آیت الله قربانی خاطرنشان کرد: همچنین عزاداران حسینی و هیئتهای مذهبی باید هوشیار باشند تا آئینهای سوگواری محرم از خرافات آراسته نگه داشته شود و با این اقدام، توطئه‌های فرهنگی و تبلیغاتی دشمن در این زمینه خنثی خواهد شد.

خطیب جمعه رشت: در واقعه عاشورا مظلومیت، شجاعت، رشادت، شهادت‌طلبی و زیبائیهای این حادثه عظیم باید بیان شده تا بیش از پیش اثرگذار شود.

وی با تقدیر از شرکت گسترده و پر شور مردم استان گیلان در آئینهای سوگواری سرور و سالار شهیدان در تاسوعا و عاشورای حسینی خواستار برنامه ریزی جهت تقویت بعد محتوایی عزاداریها شد.

آیت الله قربانی ادامه داد: محرم فرصتی مناسب برای آشنایی واقعی با مکتب امام حسین(ع) و ترویج دین است و باید از این فرصت به شکل مطلوب بهره برداری کرد.