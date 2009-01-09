  1. استانها
۲۰ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۰۱

امام جمعه رشت:

امام حسین (ع) درس مقاومت و جهاد به همه ملتها داد

رشت - خبرگزاری مهر: آیت الله زین العابدین قربانی گفت: امام حسین (ع) درس مقاومت و جهاد به همه ملتها داد و پیروزی ‌این درس بزرگ را در مقاومت مردم بی‌دفاع غزه شاهد هستیم که اسرائیل غاصب را به شکست وادار خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، امام جمعه رشت در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: نهضت عاشورا پیام آزادی برای همه دنیا است.

وی عنوان کرد: نهضت عاشورا، شهادت طلبی امام حسین (ع)، روشنگری امام سجاد (ع) و پیام رسانی حضرت زینب (س) پیام آزدی برای همه دنیا بوده و هست.

آیت الله قربانی ادامه داد: امروز نگاه همه ملتهای ملسلمان و غیرمسلمان به سید الشهدا(ع) است چون آن حضرت با قیام خونین خویش اسلام را زنده نگه داشت و چهره نفاق را آشکار کرد.

خطیب جمعه رشت: همه باید تلاش کنیم تا امام حسین(ع) به صورت کامل و کافی به ‌دنیا معرفی شود که‌ در این صورت همه ظالمان جهان و استکبار روی آرامش نخواهند دید.

آیت الله قربانی خاطرنشان کرد: همچنین عزاداران حسینی و هیئتهای مذهبی باید هوشیار باشند تا آئینهای سوگواری محرم از خرافات آراسته نگه داشته شود و با این اقدام، توطئه‌های فرهنگی و تبلیغاتی دشمن در این زمینه خنثی خواهد شد.

خطیب جمعه رشت: در واقعه عاشورا مظلومیت، شجاعت، رشادت، شهادت‌طلبی و زیبائیهای این حادثه عظیم باید بیان شده تا بیش از پیش اثرگذار شود.

وی با تقدیر از شرکت گسترده و پر شور مردم استان گیلان در آئینهای سوگواری سرور و سالار شهیدان در تاسوعا و عاشورای حسینی خواستار برنامه ریزی  جهت  تقویت بعد محتوایی عزاداریها شد.

آیت الله قربانی ادامه داد: محرم فرصتی مناسب برای آشنایی واقعی با مکتب امام حسین(ع) و ترویج دین است و باید از این فرصت به شکل مطلوب بهره برداری کرد.

