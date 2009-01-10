جایگاه صنایع دستی در خانواده های ایرانی کمرنگ شده است

محمد بهشتی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: فرهنگ استفاده از صنایع دستی به ویژه صنایع بومی هر استان باید در خانواده ها نهادینه شود و مردم به جای خرید اجناس خارجی با کیفیتهای متفاوت باید به سمت خرید صنایع دستی داخلی تشویق شوند تا صنایع دستی کشورمان رونق از دست رفته خود را بازیابد.

وی افزود: بیشترین بازار صنایع دستی در استانی نظیر یزد مربوط به توریستهاست که این قشر نیز به دلیل کاربردی نبودن بسیاری از این صنایع در زندگی روزمره خود تنها به بخشی از صنایع دستی توجه دارند.

بهشتی نژاد عنوان کرد: این امر سبب می شود بسیاری از رشته های اصیل صنایع دستی کشورمان به تدریج رو به فراموشی رود و تولید آن متوقف شود.

وی ادامه داد: بسیاری از خانواده ها نیز معتقدند صنایع دستی کالایی غیرضروری و صرفا تزئینی است در حالیکه می توان از بسیاری از این صنایع به عنوان ظروف مورد استفاده و کاربردی در منزل و حتی ادارات استفاده کرد که از آن جمله می توان به تهیه ظروف سفالی و سرامیکی اشاره کرد.

این مسئول یادآور شد: در بسیاری موارد خانواده ها حتی می توانند با یادگیری برخی هنرهای دستی، علاوه بر کمک اقتصادی به خانواده ها و رفع نیازهای داخلی خانواده، این هنر را برای نسلهای آینده حفظ کنند.

وی همچنین با اشاره به ایجاد اشتغال در صنایع دستی استان یزد بیان داشت: هم اکنون صنایع دستی بومی استان در این معاونت به صورت رایگان به علاقمندان آموزش داده می شود و کارآموزان با یادگیری این هنرها به صورت تخصصی می توانند با شرکت در نمایشگاههای کشوری و بین المللی، مخاطبانی از سایر کشورها جذب و توجه مردم دنیا را به هنرهای اصیل ایرانی و یزدی جذب کنند.

بهشتی نژاد همچنین با اشاره به شهرت جهانی برخی صنایع دستی استان یزد یادآور شد: ترمه دستباف، حکاکی روی مس، طلاهای دست ساز، گلیم بافی، زیلوبافی، سرامیک و ... از جمله صنایع دستی است که حفظ آن به نفع استان و مردم آن خواهد بود و می تواند سالانه مقدار زیادی سرمایه وارد کشور و استان کند.