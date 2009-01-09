شکست سنگین سایپا در تهران/ تداوم صدرنشینی مناطق نفت خیز و رنگسازی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای تکواندو لیگ برتر و دسته اول نوجوانان باشگاههای ایران امروز با انجام 7 دیدار در خانه تکواندو پیگیری شد.

مهمترین دیدارهای امروز را سایپا مقابل دو تیم جوانه و مناطق نفت خیز جنوب برگزار کرد. شاگردان زمانی که با پیروزی در این دو دیدار خود را به نزدیکی تیم های مدعی و بالانشین جدول می رساندند هر دو بازی را واگذار کردند تا برای کسب جایگاه سوم نیز در هفته های آینده با مشکل مواجه شوند.

نتایج کامل هفته پنجم از دور برگشت لیگ برتر به شرح زیر است:

* آموزشگاه مژدهی رشت 8 - هیئت تکواندو نکا مازندران 2

* آبفا هرمزگان صفر - آینده سازان فرهنگ کرج 10 (عدم حضور)

* مجتمع جوانه 6 - سایپا 4

* هیئت تکواندو بوشهر صفر- مناطق نفت خیز جنوب 10 (عدم حضور)

* نتایج کامل هفته ششم از دور برگشت لیگ برتر:

* آبفا هرمزگان صفر - هیئت تکواندو نکا مازندران 7

* مجتمع جوانه 9 - آموزشگاه مژدهی رشت یک

* هیئت تکواندو بوشهر صفر- آینده سازان فرهنگ کرج 10

* مناطق نفت خیز جنوب 9 - سایپا یک

جدول رده بندی:

1- مناطق نفت خیز جنوب 39 امتیاز

2- آبفا هرمزگان 31 امتیاز

3- جوانه 24 امتیاز

4 - سایپا 23 امتیاز

* نتایج کامل هفته پنجم لیگ دسته یک:

* گاز پارس جم 10 - هیات تکواندو قزوین صفر(عدم حضور)

* ستاره درخشان 5 - شهرداری بهار همدان 5

* صنایع رنگسازی ایران 7 - آموزش و پرورش گیلان 3

* هیئت تکواندو قصرشیرین صفر - سنگ پارسیان برش 10



جدول رده بندی :

1- رنگسازی ایران 15 امتیاز

2- گاز پارس جم 13 امتیاز

3- سنگ پارسیان برش 10

4- آموز و پرورش گیلان 8