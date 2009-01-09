عضویت اسرائیل در ناتو غیر ممکن است/ اعزام نیرو به غزه نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، "یاپ دی هوپ شفر" که قرار است روز یکشنبه 22 دی ماه به منظور انجام مذاکره با مقامات عالی رتبه رژیم صهیونیستی به سرزمینهای اشغالی سفر کند در مصاحبه با روزنامه هاآرتص گفت : ناتو هیچگاه برنامه ای برای اعزام نیرو به غزه نداشته و ما در روند صلح خاورمیانه حضور نداریم.

دبیر کل ناتو در ادامه به نشست دسامبر 2008 ناتو با مقامات صهیونیستی در بروکسل اشاره کرد و گفت : نشست ماه دسامبر در بروکسل که با حضور زیپی لیونی برگزار شد موقعیت خوبی را برای تبادل دیدگاه فراهم ساخت اما با این وجود عضویت اسرائیل در ناتو غیر ممکن است.

شفر در بیان دلایل امکان ناپذیر بودن عضویت رژیم صهیونیستی در ناتو گفت : بند دهم اساس نامه ناتو می گوید که برای عضویت یک کشور در سارمان پیمان آتلانتیک شمالی یک دعوتنامه باید از سوی ناتو به این کشور ارسال شود، دعوتنامه ای که به امضای همه کشورها رسیده باشد. تنها کشورهای اروپایی امکان راه یابی به ناتو را دارند و هیچگاه از اسرائیل خواسته نشده که به عضویت این سازمان درآید.

شفر که قرار است در سفر به سرزمینهای اشغالی با "ایهود اولمرت" نخست وزیر،"زیپی لیونی" وزیر امور خارجه و "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی دیدار کند، در خصوص این سفر گفت : سفر من به اسرائیل از مدتها قبل برنامه ریزی شده بود.