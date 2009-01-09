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۲۰ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۰۹

با وجود صدور قطعنامه جدید؛

حملات امروز صهیونیست ها به غزه 27 شهید و دهها زخمی برجای گذاشت

حملات امروز صهیونیست ها به غزه 27 شهید و دهها زخمی برجای گذاشت

منابع بیمارستانی فلسطین از به شهادت رسیدن 27 نفر و مجروح شدن دهها تن دیگر در حملات امروز رژیم صهیونیستی علیه غزه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، منابع بیمارستانی اعلام کردند: حملات وحشیانه و بی امان رژیم صهیونیستی که از صبح امروز از سرگرفته شد، تا کنون 27 شهید و دهها مجروح برجای گذاشت.

این حملات درحالی صبح امروز از سرگرفته شد که شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد با 14 رای مثبت و یک رای ممتنع آمریکا خواستار توقف فوری درگیری ها و برقراری آتش بس در نوارغزه شد.

درعین حال جنبش حماس نیز اعلام کرد: قطعنامه 1860 شورای امنیت تلاشی برای محقق شدن منافع اسرائیل است.

رژیم صهیونیستی 14 روز پیش با حمله هوایی به نوارغزه ، کشتار مردم بیگناه غزه را آغاز کرد و در ادامه این حملات ، حمله زمینی و همچنین از راه دریا را نیز به غزه درپیش گرفت که تاکنون بر اثر این حملات نزدیک به 800 فلسطینی که نیمی از آنان زنان و کودکان هستند، به شهادت رسیدند و بیش از سه هزار و 300 تن هم مجروح شدند که 224 تن از آنان را کودکان تشکیل می دهند.

کد مطلب 813425

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