پیروزی تیم ملی ایران برابر چین در پایان نیمه اول / مصدومیت کریم باقری

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که از ساعت 15 و با حضور نزدیک به 5 هزار تماشاگر و به قضاوت سعیدمظفری زاده در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد، شاگردان علی دایی در پایان نیمه اول با نتیجه 2 بر صفر برابر مهمان خود به پیروزی رسیدند.

در نیمه اول تیم ملی فوتبال کشورمان با ترکیب رحمتی ، عقیلی ، کعبی ، غلام نژاد ، خلعتبری ، اشجاری، حسینی ، باقری(کاپیتان) زارع ، رضایی و برهانی به میدان رفت و موفق شد با دو گل آرش برهانی (20 ) و کریم باقری(27) مقابل چین به برتری دست پیدا کند.

کریم باقری کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان که گل دوم این دیدار را به ثمر رسانده بود دقایقی پس از به ثمر رساندن این گل به علت برخورد شدید با " دو وی" کاپیتان تیم ملی چین دچار مصدومیت شد و به ناچار جایش را به محمد نوری داد تا حسین کعبی کاپیتان ایران شود.