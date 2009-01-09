آمادگی اوباما برای مذاکره با حماس/ منزوی کردن حماس سازنده نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین با اعلام این مطلب در ادامه نوشت : دولت آتی آمریکا به رهبری باراک اوباما آماده آن است تا با برقراری ارتباط با حماس سیاست جرج بوش برای انزوای این گروه را کنار بگذارد.

به نوشته این روزنامه، طرح آغاز رابطه با حماس که توسط سرویسهای اطلاعاتی آمریکا آغازمی شود نشانگر جدائی از سیاستهای جرج بوش است.

این در حالی است که وزارات امور خارجه آمریکا، حماس را یک گروه تروریستی نامیده و کنگره آمریکا در سال 2006 قانونی را برای مجازات شرکتهای طرف قرارداد با حماس وضع کرد.

گاردین برای اطلاع دقیق از این موضوع با سه نفر از اعضای تیم انتقالی اوباما صحیت کرده و بر همین اساس می نویسد : هیچ صحبتی از موافقت اوباما برای مذاکرات دیپلماتیک مستقیم با حماس به میان نیامده ، اما مشاوران اوباما وی را به انجام گفتگوهایی درسطح پایین یا روشهای محرمانه ترغیب کرده‌اند. درواشنگتن این تصوروجود دارد که سیاست منزوی کردن حماس سازنده نیست.

بر همین اساس ارتباط آزمایشی از طریق تماس سرویسهای اطلاعاتی آمریکا با حماس همانند آنچه واشنگتن آن را در دهه 1970 میلادی با سازمان آزادیبخش فلسطین انجام داد، آغاز می شود. در آن زمان اسرائیل از این ارتباط بی اطلاع بود و تا مدتها در جریان آن قرار نگرفت.

این خبر در حالی منتشر می شود که مسئله خاورمیانه و صلح در آن یکی از مهمترین اولویتهای اوباما را در مقام ریاست جمهوری آمریکا به خود اختصاص داده و از همین رو از مدتها قبل نگاه ویژه ای به سیاست اوباما در قبال خاورمیانه می شود و در این میان حتی کشورهای اروپایی از جمله انگلیس نسخه هایی را برای اوباما پیچیده اند.