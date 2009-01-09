عجز صهیونیستها در پیروزی بر مقاومت فلسطین/ لبنان مقاومت را در آغوش گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر علامه محمد حسین فضل الله از بیروت، این عالم برجسته لبنانی امروز در خطبه های نماز جمعه مسجد امامین حسنین علیهما السلام که در منطقه حاره حریک در بیروت برگزار شد، با اشاره به اینکه حملات بی امان رژیم صهیونیستی علیه غزه مجاهد هفته دوم را پشت سر گذراند، گفت : درحالی که قربانیان این حملات به نزدیک 800 شهید و بیش از سه هزار زخمی رسید اما دشمن صهیونیستی نتوانست به اهدافی که آنها را دنبال می کرد، دست یابد و به عزم و اراده مقاومت را که به کشورهای عربی و مسلمان الگوی دومی را بعد از لبنان در پایداری و مقاومت نشان داد، خدشه ای وارد آورد.

علامه فضل الله تاکید کرد: براساس اطلاعات به دست آمده ، دشمن صهیونیستی در پیروزی بر مقاومت فلسطین قهرمان به عجز آمده و این رژیم هرچند که سعی می کند تا خسارت وشکست هایی را که متحمل شده، مخفی نگه دارد، اما درآینده غرامت سیاسی این تجاوزات را نیز پرداخت خواهد کرد.

فضل الله درادامه اعلام کرد: ملت های عربی و اسلامی باید در ضمیر و درون خود هرگونه صلحی را با وحشیان یهود و همچنین هرگونه همزیستی را در هر زمانی با این غاصبان کینه توز رد کنند.

این عالم برجسته لبنانی افزود: بیشتر دولت های عربی درموضوع جنگ علیه غزه بی طرف نبودند بلکه با اسرائیل موافقت کردند و حتی این کشورها بعد از آنکه رژیم صهیونیستی در صحنه نظامی جنگ غزه با شکست مواجه شد، یک اتاق عملیات سیاسی تشکیل دادند تا مقاومت فلسطین را به لحاظ سیاسی در محاصره قرار دهند.

علامه فضل الله همچنین با قدردانی از ملت های مسلمان و عربی در دفاع از مردم بیگناه غزه خواست تا بدون هیچ خستگی و سستی به تظاهرات های اعتراض آمیز خود ادامه دهند چراکه تحت فشار قرار دادن رژیم های عربی تحت فرمان اسرائیل در واقع فشار غیر مستقیم بر اشغالگران به شمار می رود.

وی افزود: همه ما باید بدانیم که آنچه در غزه درحال وقوع است، فقط جنگ علیه غزه نیست بلکه یورش همه جانبه بین المللی علیه تحرک آزادیخواهی عربی و اسلامی است و ما لبنانی ها باید مقاومت را در آغوش بگیریم و با دسیسه های آمریکا و اسرائیل که درتلاش برای ایجاد جنگ تدریجی علیه مقاومت هستند، مقابله کنیم.