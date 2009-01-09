خطیبان جمعه عراق قطعنامه شورای امنیت درباره غزه را مبهم خواندند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، " صدرالدین قبانچی " امام جمعه نجف در خطبه های امروز این شهر با اشاره به حملات بی امان رژیم صهیونیستی علیه ساکنان بی دفاع غزه ، جامعه بین الملل و شورای امنیت را به سکوت در قبال این اقدامات تجاوزکارانه متهم کرد.

قبانچی همچنین عنوان کرد: علت سکوت جامعه جهانی آن است که این اقدامات اسرائیل،علیه مسلمانان است و شورای امنیت با این سکوت خود به اسرائیل برای ضربه زدن به مقاومت مهلت می دهد.

وی درادامه با محکوم کردن اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم بیگناه غزه این سوال را از جامعه بین المللی و شورای امنیت پرسید که چگونه سکوتتان را در برابر کشتار دسته جمعی ساکنان غزه برایمان تفسیر می کنید.

امام جمعه نجف خاطر نشان کرد: تا زمانی که اسرائیل قادر به ادامه جنگ باشد، آنان دخالت نخواهند کرد درست مانند جنگ لبنان اما زمانی که اسرائیل خسته بشود، قطعنامه ای برای توقف درگیری ها و ورود نیروهای چند ملیتی صادر می کنند.

درعین حال " سید احمد صافی " خطیب امروز نماز جمعه کربلا نیز با اشاره به کشتار بی امان مردم غزه گفت: کشورهای عربی باید موضعی متناسب با میزان کشتاری که بر مردم غزه وارد آمده است، اتخاذ کنند.

وی همچنین افزود: در جهان، شورای امنیت و سازمان ملل متحد وجود دارد که از مسئولیت های آنان حفظ زندگی ملت ها است اما شورای امنیت قطعنامه ای مبنی بر توقف درگیری ها صادر کرد که این قطعنامه مبهم است چراکه نه از طریق اجرای آن مطلع هستیم و نه می دانیم که برادران ما در فلسطین به چه نحوی متعهد به آن می شوند.

درعین حال" شیخ جاسم المطیری" امام جمعه شهرک صدر امروز در خطبه های نماز جمعه این شهرک تصریح کرد: مردم عراق نیز با ساکنان غزه همدردی می کنند چراکه آنان نیز گرفتار همین مصیبت و بلا هستند.وی درادامه آمریکا، انگلیس و اسرائیل را به وقوع حوادث غزه متهم کرد.