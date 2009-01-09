پوتین به برلین می رود/ ورود اولین گروه ناظران اروپایی به اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نماینده اتحادیه اروپا در اوکراین عصر جمعه به خبرنگار خبرگزاری فرانسه در کی یف گفت: پنج ناظر از اولین گروه اعزامی به اوکراین امروز وارد این کشور شدند.

به گفته این نماینده، دیگر ناظران اروپایی در حال حاضر در برلین حضور دارند و بزودی عازم اوکراین خواهند شد.

درمجموع 18 نماینده از شرکت های گازی اروپایی و گازپروم قرار است بزودی بر روند انتقال گاز ترانزیت به اروپا از طریق اوکراین دراین کشور گردهم آیند.

ازسوی دیگر، در همین رابطه ولادیمیر پوتین در روزهای 16 و 17 ژانویه به آلمان سفر می کند.پوتین در این سفر با آنجلا مرکل صدراعظم آلمان دیدار و درباره مسائل بین المللی و منطقه ای بویژه بحران گازی به بحث و تبادل نظر خواهد پرداخت.

نخست وزیر روسیه اعلام کرده است که با اعزام ناظران اروپایی به اوکراین برای نظارت بر روند انتقال گاز کاملا موافق است.