تقدیر مصطفی آجورلو از محمد بن همام به خاطر دفاع از مردم مظلوم غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، آجورلو در این نامه حرکت شجاعانه بن همام را موجب دلگرمی جامعه فوتبال ایران و ورزش دوستان ایرانی دانست.

بن همام در حاشیه جام خلیج فارس ،‌چفیه بر گردن انداخت و از بازیکنان حاضر در این جام خواست تا در حمایت از مردم مظلوم غزه چفیه بر گردن بیاندازند. متن کامل نامه رییس اتحادیه فوتبال به این شرح است:

« برادر عزیز جناب آقای محمد بن همام رئیس محترم کنفدراسیون فوتبال آسیا

صمیمانه ترین درود ها ی اینجانب را پذیرا باشید.

دفاع شجاعانه جنابعالی از مردم مظلوم غزه در مقابل جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی که با انداختن چفیه به دور گردن و درخواست از بازیکنان حاضر در جام خلیج فارس برای انجام این حرکت صورت گرفت، موجبات دلگرمی جامعه فوتبال ایران و ورزشدوستان ایرانی را فراهم آورد.

از همین رو وظیفه خود می دانیم از حرکت شجاعانه جنابعالی تقدیر و تشکر نماییم و شجاعت شما را بستاییم. کمتر سابقه داشته که یک مقام ورزشی بلند پایه در سطح جهان و آسیا این چنین مردانه به دفاع از حق مظلوم و محکوم کردن ظالم بپرداز. بی تردید این رفتار شجاعانه جنابعالی در تاریخ ثبت خواهد شد و به امید خداوند زمینه حمایت جامعه ورزشی کشورهای اسلامی را فراهم می آورد.

از خداوند متعال برای جنابعالی آرزوی سلامتی و عزت دارم و آرزومندم که خداوند به مردم مسلمان غزه صبر و تحمل عطا کند و زمینه نصرت مسلمانان را مقابل رژیم غاصب صهیونیستی فراهم آورد.»