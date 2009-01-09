پیروزی ما را کوچک و شکست هایمان را بزرگ نکنید/ نیاز به حمایت داریم

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از برتری 3 بر یک تیمش مقابل تیم ملی فوتبال چین با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی افزود: دو تیم ایران و چین بازی خوبی را به نمایش گذاشتند در این بین تیم ایران حاکم بر میدان بود و توانست برتری 3 بر یک را از آن خود کند. این در حالی بود که ما می توانستیم بیش از این نیز دروازه چین را باز کنیم.

وی با ابراز تشکر از شاگردانش برای ارائه بازی مطلوب در مصاف با چین خاطرنشان کرد: با وجود اینکه فقط دو روز تمرین کرده بودیم تیم ملی توانست بازی خوبی را به نمایش بگذارد. در این بین نگاه ما به بازیهای پیش رو به ویژه بازی مقابل تیم ملی کره جنوبی است. سعی می کنیم تا آن مسابقه نقاط ضعف تیم ملی را برطرف کرده و با شرایطی مناسب در این دیدار حساس به میدان برویم.

سرمربی تیم فوتبال کشورمان عملکرد شاگردانش در بازی مقابل چین را ستود و ضمن ابراز رضایت از عملکرد ملی پوشان در خطوط مختلف افزود: بازیکنان تیم ملی همه خواسته های مرا اجرا کردند و تک تک تاکتیک های ما در زمین پیاده شد. در کل آنچه از یک بازی دوستانه می خواستم در مصاف با چین به آن رسیدم.

خبرنگاری از دایی در خصوص غیبت 6 بازیکن اصلی تیم ملی چین در بازی دوستانه مقابل تیم فوتبال کشورمان پرسید که وی در واکنش به این سئوال گفت: می شود نام این 6 بازیکن را به من بگویید تا من هم از نام آنها مطلع شوم. در پاسخ به شما باید بگویم که تیم ملی چین 6 بازیکن لژیونر ندارد ، این تیمی که امروز مقابل ایران بازی کرد روز چهارشنبه هفته آینده مقابل سوریه در چارچوب مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا به میدان خواهد رفت.

وی ادامه داد: ما عادت داریم که همیشه پیروزیهای تیم ملی را کوچک می کنیم و شکستهای این تیم را بیش از اندازه بزرگ نمایی کنیم. این درست نیست که برد تیم ملی در بازی امروز مقابل چین را با غیبت چند بازیکن این تیم کوچک کنیم. ما هم در بازی امروز چند بازیکن اصلی خود را در اختیار نداشتیم اما به یک نتیجه خوب رسیدیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان خاطر نشان کرد: به عقیده من آن فشاری که باید به تیم ملی در بازی دوستانه امروز وارد می آمد به بازیکنان وارد شد. امروز بازی دوستانه خوبی داشتیم. ما روز چهارشنبه هفته آینده با سنگاپور بازی داریم و باید با تیمی مسابقه دوستانه برگزار می کردیم که شرایطی مشابه با این تیم داشته باشد. مگر حریف چهارشنبه ما برزیل است که نیاز باشد با تیمی در حد و اندازه های این تیم روبرو شویم.

دایی هدف از رویارویی با چین را سنجش توانایی ملی پوشان در فاصله 5 روز تا بازی با سنگاپور عنوان کرد و گفت: چین تیم خیلی خوبی بود، ما با همین تیم در جام ملتهای آسیا پس از آنکه با دو گل عقب افتادیم به نتیجه تساوی رضایت دادیم. فوتبال همین است ، یک روز برنده می شوی و یک روز به زحمت مساوی می کنی به عقیده من چین یکی از تیمهای بزرگ آسیاست.

وی با تاکید بر حمایت و تشویق بازیکنان ملی پوش گفت: تیم ملی در اسپانیا مقابل تیم گالیسیا بهترین بازی چند سال اخیر خود را به نمایش گذاشت اما از گزارشگر تلویزیون تا مطبوعات کار خوب بازیکنان تیم ملی را کوچک کردند، متاسفانه به جای اینکه عملکرد ملی پوشان را ارزش بگذارند کار آنها را لوث کردند.

دایی در خصوص حضور بازیکنان لژیونر در ترکیب تیم ملی برای بازیهای پیش رو مقابل سنگاپور و تایلند گفت: متاسفانه بازیهای مقدماتی جام ملتهای آسیا در تقویم فیفا و AFC نیست و با این شرایط باشگاههای اروپایی برای در اختیار قرار دادن بازیکنان آسیایی مختار هستند. با این حال ما با باشگاههای اروپایی مکاتبه کرده ایم تا از 4 لژیونر دعوت شده به اردوی تیم ملی استفاده کنیم. اگر آنها به اردوی تیم ملی ملحق شدند که بهتر، اگر هم نیامدند برای آنها بازیکن جایگزین داریم چرا که تمرینات تیم ملی بدون حضور لژیونرها برگزار شده و این آمادگی را داریم که در غیاب آنها نیز کارمان را ادامه دهیم ما پیش بینی این روزها را می کردیم که روزی نفرات اصلی خود را در اختیار نداشته باشیم به همین خاطر با دعوت از بازیکنان جایگزین نگرانی خاصی نداریم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان مصدومیت باقری را جزیی خواند و ضمن ابراز رضایت از عملکرد غلامرضا رضایی و آرش برهانی در خط حمله تیم ملی فوتبال کشورمان در پاسخ به سئوال خبرنگار چینی که در خصوص عملکرد این چین سئوال کرد گفت: تیم ملی چین نسبت به تورنمنت عمان پیشرفت کرده بود و امروز نیز بازی خوبی را به نمایش گذاشت.