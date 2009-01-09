نمی توانیم تماشاگران را به زور بیاوریم/ از انتخاب اسپانسر خبر نداشتم

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان پس از برتری 3 بر یک تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل چین با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: تیم ملی کشورمان امروز بازی خوبی را به نمایش گذاشت. در نیمه دوم با توجه به تعویض های مناسب کادر فنی، عملکرد تیم ملی بهتر شد و توانستیم نتیجه مطلوبی را به دست آوریم.

وی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد تیم ملی در دیدار دوستانه مقابل چین در خصوص انتخاب " زرماکارون" به عنوان اسپانسر تیم ملی در این مسابقه دوستانه گفت: من از انتخاب این شرکت به عنوان اسپانسر تیم ملی خبر نداشتم، کار هماهنگی برای گزینش این اسپانسر بر عهده صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ( حامی سازمان لیگ برتر فوتبال) بود.

خبرنگاری با اشاره به انتخاب شرکت تولید کننده غذایی برای تیم ملی در سالهای گذشته و انتخاب شرکتی دیگر برای بازی امروز تیم ملی با علی کفاشیان پرسشی را مطرح کرد که وی در پاسخ گفت: نباید به اینکه اسپانسر تیم ملی شرکت تولید کننده محصولات پروتئینی یا ماکارونی است دقت کنیم. خلاصه ماکارونی باید با گوشت مخلوط و خورده شود! ما نباید به این مسائل دقت کنیم مهم این است که اسپانسری انتخاب شود تا هزینه های تیم ملی را تامین کند.

رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان در خصوص استقبال اندک از بازی دوستانه تیم ملی در مصاف با چین گفت: معمولا استقبال از مسابقات دوستانه بیش از این نیست، جمعیت را که نمی شود به زور به ورزشگاه آورد ؟ باید برای حضور تماشاگران در ورزشگاه انگیزه و هیجان ایجاد کرد تا برای حمایت از تیم ملی به ورزشگاهها بیایند.

وی با تاکید بر اینکه تیم ملی فوتبال چین با ترکیب اصلی خود برای رویارویی با ملی پوشان فوتبال کشورمان به تهران آمده است، پیرامون انتخاب اسپانسر برای تیم ملی فوتبال ایران گفت: مشکل گزینش اسپانسر اساسی است، طی هفته جاری مذاکراتی با چند شرکت خواهان حمایت از تیم ملی خواهیم داشت. آنچه مسلم است تیم ملی و فدراسیون فوتبال نیاز به یک اسپانسر قوی دارد.

کفاشیان در پاسخ به این سئوال که چرا شرکت نفت به عنوان اسپانسر تیم ملی انتخاب نشد و اینکه روند مذاکرات با این شرکت به کجا رسید، گفت: شرکت نفت برای حمایت مالی از تیم ملی فوتبال ایران منع قانونی دارد، ما باید مجوز انجام این کار را اخذ کنیم تا بتوانیم از حمایتهای شرکت نفت بهره مند شویم.

کفاشیان نیز موضع تاج نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال در انتخاب اسپانسر برای تیم ملی را تایید کرد و گفت: ما برای انتخاب حامی مالی تیم ملی گزینه ای را مد نظر داریم که پول بیشتری بدهد، تفاوت نمی کند که این گزینه خارجی باشد یا داخلی.

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال چندی پیش اعلام کرده بود برای انتخاب حامی مالی تیم ملی گزینه های خارجی نیز مد نظر فدراسیون فوتبال هستند.