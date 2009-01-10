تیمهای اتومبیلرانی فارس در مسابقات با هزینه شخصی شرکت می کنند

محسن نعمت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: در اوایل سال، اعتباری که برای شرکت در مسابقات و انجام کارهای ورزشی برآورد کردیم حدود 60 میلیون تومان بود ولی تا امروز فقط پنج یا شش میلیون تومان دریافت کرده ایم ضمن اینکه تربیت بدنی نیز قول اختصاص 15 میلیون تومان دیگر را نیز به ما داده است.

وی بیان کرد: کمبود اعتبارات مانع کیفی شدن هرچه بیشتر کار تیمهای ما در هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری فارس شده و برای گسترش کار به طور حتم به اعتبارات مناسب نیازمنیم.

مسابقات رالی کشور در شیراز برگزار می شود

رئیس هیئت اتومبیل رانی و موتورسواری استان فارس در ادامه سخنان خود از برگزاری مسابقات رالی قهرمانی کشور در اواخر بهمن ماه در شیراز خبر داد و افزود: این مسابقات برای چندمین بار در شیراز برگزار می شود و هزینه پیش بینی شده برای برگزاری آن نیز حدود 300 میلیون ریال بوده که امیدواریم با فراهم کردن این اعتبارات باز هم میزبان خوبی برای این مسابقات باشیم.

نعمت اللهی وجود اسپانسر را برای برگزاری این مسابقات ضروری دانست و افزود: به علت کمبود تبلیغات، سرمایه گذاران چندان رغبتی به حضور در چنین برنامه هایی نداشته زیرا آنها نیز توقع دارند در قبال هزینه ای که انجام می دهند نفع مالی داشته باشند.

وی عنوان کرد: پرداختن رسانه ها به مشکلات هیئتها و پوشش خبری آنها از مسابقات مختلف ورزشی می تواند مشکل اسپانسر و مسائل مالی را حل کند و شرایط را برای سرمایه گذاری در گروه ها و تیمهای ورزشی فراهم می کند.