بخش خصوصی در نگهداری از سالنهای ژیمناستیک ضعیف عمل می کند

توانا در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: در حال حاضر در شیراز و فارس فقط یک سالن مجهز و کامل ویژه ورزش ژیمناستیک با تمامی امکانات استاندارد وجود دارد ولی نگهداری همین یک سالن نیز به بخش خصوصی سپرده شده که آنها نیز نمی توانند به خوبی از عهده این کار برآیند و اگر به همین روش بخواهیم ادامه دهیم به زودی باید شاهد از بین رفتن امکانات این سالن 40ساله باشیم.

وی تصریح کرد: این سالن یکی از بهترین و مجهزترین سالنهای آموزشی در ایران بوده که ورزشکاران هنگام تمرین می توانند با استفاده از پرده نمایشی بزرگ تمرین و مسابقات بزرگان دنیا را تماشا کنند که این امر از لحاظ روحی و تاکتیکی بسیار مهم بوده ولی امروز ماده 88 و واگذاری سالنها به بخش خصوصی مشکل آفرین شده زیرا بخش خصوصی بیشتر به فکر درآمدزایی خودش است و ما نیز اگر بخواهیم خودمان سالن را کرایه کنیم از اهداف اصلی خود دور می شویم.

رئیس هیئت ژیمناستیک استان فارس با تاکید بر اینکه اگر هف ما توسعه ورزشهای قهرمانی است باید امکانات و نیازهای آن را نیز فراهم کنیم، افزود: ژیمناستیک یکی از ورزشهایی بوده که به طور مستقیم در سایر ورزشها نیز تاثیر گذار است و به طور کلی می توان گفت هر کشوری اگر ژیمناستیک نداشته باشد یعنی ورزش ندارد از طرفی این ورزش یکی از مدال آورترین رشته های ورزشی دنیا بوده از این رو باید با نگاه مناسبی به آن بنگریم و امکانات لازم برای رشد و توسعه آن را نیز فراهم سازیم.

توانا ضمن تاکید بر لزوم احداث یک سالن تمرین مناسب برای قهرمانان این رشته ورزشی تصریح کرد: در شیراز فعلا همین یک سالن ورزشی استاندارد را داریم که آن نیز اکثر مواقع در اجاره سازمانها و نهادهای مختلف است و به جای اینکه ساعت کاری سالن به تمرینات تیمهای ما تنظیم باشد ما تمرینات خود را با زمانهای خالی بودن سالن تنظیم می کنیم و این روند حرکتی برای فارس که در این رشته حرفهای زیادی برای گفتن دارد مناسب نیست.