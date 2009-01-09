این تیم منتخب لیگ چین بود / 6 بازیکن اصلی خود را به همراه نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، " تی شنگ یین " سرمربی تیم ملی فوتبال چین پس از شکست 3 بر یک تیمش مقابل تیم ملی فوتبال کشورمان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: ایران تیم فیزیکی و خوبی است که در انجام کارهای ترکیبی و پاسکاری ماهرتر از تیم ما بود.

وی ادامه داد: به دنبال به ثمر رسیدن گلهای ایران در دقایق میانی نیمه اول، ما تمرکز خود را از دست دادیم و همین مسئله ایران را جلو انداخت اما بعد از این دو گل به جریان بازی باز گشتیم و توانستیم با تیم ایران رقابت کنیم.

تی شنگ یین در پاسخ به خبرنگاران ایرانی که جویای چگونگی حضور تیم ملی فوتبال چین در تهران می شدند ، گفت: ما برای بازی مقابل ایران 6 بازیکن اصلی خود را به همراه نداشتیم ، ازآنجایی که دیدارهای مقدماتی جام ملتهای آسیا و بازی دوستانه امروز در روزهای مدنظر فیفا برگزار نمی شود نتوانستیم از وجود بازیکنان لژیونر خود در بازی امروز استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه از بین این 6 بازیکن 4 نفر شاغل در لیگهای خارجی هستند، افزود: تیمی که امروز مقابل ایران صف آرایی کرد منتخبی از بازیکنان لیگ برتر چین است.

سرمربی تیم ملی فوتبال چین در خاتمه تصریح کرد: از آنجایی که تیم ما به مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2010 راه نیافته است ما یک برنامه طولانی مدت را برای جام جهانی 2014 مد نظر داریم. به همین خاطر از بازیکنان جوان و نفرات شاخص لیگ در ترکیب تیم ملی استفاده می کنیم.