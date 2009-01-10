مشکل گاز در روستاهای سپیدان همچنان ادامه دارد

عنایت الله هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در سپیدان افزود: گاز رسانی به روستاهای سپیدان یکی از مهمترین مصوبات و نیازهای این شهرستان محسوب می شود اما به دلیل وجود برخی از مشکلات این امر به طور کامل اجرایی نشده و فقط تعداد کمی از این روستا در دست اجرای پروژه گازرسانی قرار دارد.

هاشمی تصریح کرد: در سال گذشته که با مشکل قطعی گاز در شهرستانهای بزرگ کشور رو به رو شدیم روند پروژه های گاز رسانی نیز تا حدودی در روستاها متوقف شد ضمن اینکه با توجه به سرمای بیش از حد روستاهای سپیدان که امکان ترکیدگی و یخ زدگی لوله ها نیز وجود دارد اجرای پروژه های گازرسانی روستایی را با تاخیر رو به رو کرد از طرف دیگر برای اجرای این مصوبه با مشکل کمبود اعتبارات نیز مواجه هستیم که در این خصوص مشغول بررسی و رایزنیهای لازم هستیم.

نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند پیشرفت فیزیکی مصوبات سفر هیئت دولت در این شهرستان نیز اظهار داشت: پروژههای ورزشی سپیدان حدود 80درصد پیشرفت داشته، پایانه بزرگ این شهرستان نیز هنوز اجرایی نشده ضمن اینکه 50 نقطه گردشگری نیز برای این منطقه در نظر گرفته شده که کار مطالعاتی انها به پایان رسیده و در حال حاضر بحث انتخاب سرمایه گذار را شروع کرده ایم.

هاشمی در ادامه سخنان خود با تصریح اینکه برای سفر دور دوم هیئت دولت نیز پیشنهادات را تنظیم و آماده کرده ایم، خاطرنشان کرد: پایانه مسافربری، پیست اسکی چمن، زورخانه و احداث شش مسیر جاده ای از جمله مسائلی بوده که در سفر دور دوم هیئت دولت برای شهرستان سپیدان مطرح می شود.

سپیدان در شمال غربی شیراز واقع شده است.