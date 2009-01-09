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۲۰ دی ۱۳۸۷، ۱۸:۲۰

کریم باقری :

وضعیت آسیب دیدگی ام هنوز مشخص نیست

وضعیت آسیب دیدگی ام هنوز مشخص نیست

کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان از میزان مصدومیتش ابراز بی اطلاعی کرد و اظهار نظر نهایی در این مورد را به پس از معاینات پزشکان موکول کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم باقری که در نیمه اول دیدار امروز تیم های ملی ایران و چین به علت مصدومیت از ادامه بازی بازماند، در گفتگو با خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه معاینات لازم روی ساق پایم صورت نگرفته است فعلا نمی توانم در مورد میزان مصدومیت ودوری ام از میادین اظهار نظر کنم.

باقری ادامه داد: فردا با مراجعه به پزشکان وضعیت مصدومیتم مشخص خواهد شد و می توان اظهار نظر دقیقی در این مورد داشت.

کریم باقری در دیدار امروز تیم ملی فوتبال کشورمان با چین که به برتری 3 بر یک شاگردان علی دایی انجامید، گل دوم تیم ایران را به ثمر رساند.

کد مطلب 813478

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